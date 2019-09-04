Приговор экс-главе Кстовского района Кириллу Культину вступил в силу

Бывшему главе администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области Кириллу Культину, в марте 2019 года осужденному за получение взятки, не удалось добиться смягчения наказания. Все апелляционные жалобы адвокатов бывшего чиновника оставлены без удовлетворения. По данным областной прокуратуры, приговор в отношени господина Культина вступил в законную силу.

Напомним, в 2017 году Кирилл Культин, будучи главой администрации Кстовского района, попросил 3 млн руб. у основного кредитора МУП «Водоканал» Олега Захарова. Райводоканал с 2014 года находится в процедуре банкротства, которую господин Захаров контролировал через конкурсных управляющих, а его ООО «Водоканал Кстовского района» является основным подрядчиком муниципального предприятия-банкрота.

По данным следствия, Кирилл Культин за взятку предлагал предпринимателю осуществить замещение активов, создав на базе МУП «Водоканал» публичное акционерное общество с передачей в него наиболее ликвидных объектов райводоканала. В сентябре 2017 года при встрече с Олегом Захаровым Кирилл Культин был задержан с поличным при передаче половины требуемой суммы. По контролем оперативников предприниматель передал чиновнику 155 тыс. руб. и муляж двух пачек наличности.

В ходе следствия и суда госопдин Культин пытался доказать, что обвинение во взятке неправильное, так как у него не было полномочий решать вопросы с приватизацией социально важных объектов водоснабжения и водоотведения. Чиновник настаивал, что из алчности и ради получения денег с самого начала обманывал Олега Захарова, «имитируя активную деятельность» составлением документов, которые не могли привести к желаемому результату. Таким образом, по версии защиты, в действиях чиновника было обычное мошенничество, за которое можно наказать и условным сроком. Суд счел, что у господина Культина изначально был умысел именно на получение крупной взятки и приговорил его к 8,5 годам строго режима и штрафу в размере 9 млн руб.

Позже и сам Олег Захаров был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве со средствами водоканала.

Андрей Репин