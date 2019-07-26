Кстовский водоканал сливает кредитора

Арестован основной кредитор обанкротившегося водоканала Кстовского района — предприниматель Олег Захаров. Его обвинили в особо крупном мошенничестве со средствами водоканала. Он же в 2017 году инициировал уголовное дело против главы района Кирилла Культина, которого в итоге посадили за взятку. Бывший чиновник просил 3 млн руб., чтобы помочь коммерсанту создать на базе банкрота акционерное общество с передачей наиболее ликвидных объектов. Для господина Захарова это дело стало уже вторым: в суде рассматривается другой эпизод, где фигурирует посредническая передача денег оперативнику.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе Нижегородского райсуда, до 26 октября был продлен срок ареста Олегу Захарову, обвиненному по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Предприниматель и учредитель ряда коммерческих фирм был арестован еще в начале июля. По словам источников, близких к следствию, господину Захарову инкриминируют хищения средств Кстовского водоканала, основным кредитором которого является.

МУП «Водоканал» Кстовского района с 2014 года находится в процедуре банкротства. Обладавший большинством голосов в комитете кредиторов, Олег Захаров фактически контролировал деятельность банкрота через дружественных конкурсных управляющих. Также коммерсант возглавлял ООО «Водоканал Кстовского района», которое было основным подрядчиком МУПа — протечки и аварии на сетях банкрота зачастую устранялись в режиме чрезвычайных ситуаций, который вводила районная администрация. В ходе множества судебных тяжб между кредиторами и администрацией сети Кстовского водоканала были переданы в эксплуатацию Нижегородскому водоканалу. Его руководство, ознакомившись с ситуацией, сейчас открыто заявляет, что предыдущие управленцы бесконтрольно разворовывали кстовское предприятие.

В отношении Олега Захарова ранее было возбуждено другое уголовное дело по покушению на мошенничество, которое уже рассматривается в Советском райсуде Нижнего Новгорода. Источники “Ъ-Приволжье” утверждают, что в рамках этого расследования предпринимателя обличил другой обвиняемый, бывший оперативник УЭБиПК, которого взяли с поличным при передаче крупной суммы денег от коммерсанта.

В 2017 году Олег Захаров инициировал уголовное дело в отношении тогдашнего главы администрации Кстовского района Кирилла Культина, одного из самых молодых муниципальных управленцев. Ему под контролем оперативников предприниматель передал в кафе пакет с купюрами и нарезанной бумагой, после чего кстовского главу задержали с поличным. При расследовании выяснилось, что чиновник пообещал коммерсанту, что за 3 млн руб. поможет ему осуществить замещение активов и создать на базе МУПа частное акционерное общество с передачей в него наиболее ликвидных сетей райводоканала. На суде Кирилл Культин довольно убедительно пытался доказать, что по своим должностным полномочиям он не мог реально провести процедуру приватизации водоканала и, по сути, совершил мошенничество, обманывая Олега Захарова за его же деньги.

Однако суд решил, что имела место именно взятка, и в марте бывшего главу района осудили на 8,5 года колонии с выплатой девятимиллионного штрафа — показания против него Олега Захарова сыграли главную роль в обвинительном приговоре.

В рамках банкротного дела господин Захаров как кредитор активно спорил за контроль над кстовским МУПом с администрацией, Нижегородским водоканалом и другими кредиторами. По информации “Ъ-Приволжье”, эти активные юридические действия в итоге привлекли внимание силового блока областного правительства: сети Кстовского водоканала являются важным объектом жизнеобеспечения крупного и промышленно развитого района, который региональные власти видят в составе нижегородской агломерации.

Получить комментарии защиты Олега Захарова не удалось, его адвокат не отвечал на звонки. Добавим, что у предпринимателя богатая биография, в прошлом он уже имел судимость по громкому делу. В Нижний Новгород Олег Захаров приехал из Москвы по приглашению губернатора Геннадия Ходырева и в 2003–2004 годах возглавлял Дорожный фонд Нижегородской области. Когда сотрудники нижегородского УФСБ стали собирать компромат на супругу губернатора Гулю Ходыреву, было возбуждено уголовное дело о незаконной допэмиссии акций Новомирского горно-обогатительного комбината. Контрольную долю государства в капитале крупного производителя щебня для дорожного строительства пытались размыть с помощью менеджмента. Жена губернатора, за которой охотились чекисты, в итоге осталась свидетелем по делу, а Олег Захаров вместе с двумя своими заместителями был осужден на условные сроки (директор Новомирского ГОКа перед вынесением приговора сбежал за границу).

Роман Кряжев