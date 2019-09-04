Nissan показал новое поколение Juke

Nissan Juke. Фото: Nissan

Nissan Juke. Фото: Nissan

Nissan Juke. Фото: Nissan

Автомобиль построен на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur. Пока модель представлена с единственным силовым агрегатом — 117-сильным 1-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Позднее появятся модификации с другими моторами и полным приводом.

Nissan Juke второго поколения получил полностью новый дизайн кузова и интерьера. Кроссовер стал просторнее, а оснащение — современней. В частности, для модели доступны фирменный комплекс систем полуавтоматического вождения ProPilot, мультимедиа NissanConnect с онлайн-сервисами и другое оборудование.

Напомним, Nissan прекратил поставки Juke на российский рынок в связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Продавать в России второе поколение кроссовера марка не планирует.