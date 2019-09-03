Акция памяти жертв Беслана прошла в Москве

В Москве возле памятника жертвам Беслана на пересечении улицы Солянка и Подколокольного переулка прошла акция памяти. На протяжении трех дней люди приносили к памятнику игрушки, бутылки с водой, фотографии погибших, цветы. Сегодня вечером в память о погибших у памятника зажгли 334 свечи, которые образуют фразу «15 лет. Помним. Беслан».

Акции памяти о погибших прошли в эти дни во многих городах России. Сегодня вечером в Санкт-Петербурге люди собрались на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

Отрывок из книги Ольги Алленовой «Форпост. Беслан и его заложники» Читать далее

Теракт в Беслане унес жизни 334 человек, 186 из которых — дети. Террористы во время линейки 1 сентября 2004 года захватили школу №1 Беслана. Два с половиной дня 1128 заложников удерживали в школьном спортзале. Террористы требовали освободить арестованных за терроризм в Ингушетии и вывести войска из Чечни. На третий день в здании произошли взрывы и пожар, из-за чего оно частично обрушилось. Силовиками был предпринят штурм. Во время штурма погибли десять сотрудников ЦСН ФСБ, что стало самыми большими потерями в истории российского спецназа.

Беслан спустя 15 лет после трагедии — в материале “Ъ” «Брошены и забыты».

Как в Северной Осетии встретили 15-летие захвата заложников — читайте в материале “Ъ”«Официально у нас нет понятия "жертва теракта", поэтому пока так».