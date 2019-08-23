Кипрский офшор запросил помощи у ЦБ РФ

Субординированные кредиторы, наиболее уязвимые при ухудшении финансового положения банка, готовы идти на самые отчаянные шаги. Так, компания Netcore Solutions Ltd (Кипр) из опасений не получить свои средства обратилась в Банк России с сообщением о выводе бенефициаром БКФ-банка активов и просьбой о его проверке. По мнению экспертов, в данной ситуации предпринятые шаги могут оказать медвежью услугу кредитору. Если информация о выводе активов подтвердится, ЦБ вряд ли будет медлить с отзывом лицензии, чтобы не сокращать конкурсную массу.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на БКФ-банк, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года. 3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме. Кредитора это не устроило ввиду непрофильности активов и опасений в отношении финансового положения БКФ в целом. «Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим компания просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства.

В БКФ-банке не планируют выплачивать долг в полном объеме. Там подтвердили, что предлагали погасить субординированный заем Netcore Solutions крымской недвижимостью и доплатой в $1 млн, однако компания на предложение банка не ответила. При этом в начале августа 2019 года банку стало известно, что Netcore Solutions «фактически принадлежит Голубовичу А. Д. и он является конечным получателем доходов от деятельности этой компании». По состоянию на текущую дату господин Голубович (бывший муж Ольги Миримской) владеет 11% БКФ. По мнению банка, на протяжении десяти лет господин Голубович, пользуясь заключенным в 2009 году на свою компанию договором займа, выводил из банка прибыль и нанес ущерб в сумме более $7 млн. Банк направил претензию Netcore Solutions «с требованием возвратить все неправомерно полученные доходы». В связи со вновь открывшимися обстоятельствами заем будет погашен в сумме, определенной судом (по информации “Ъ”, иск на данный момент не подан), отмечают в банке. При этом «никаких указаний о "выводе активов из банка"» Ольга Миримская никому не давала, сообщили в БКФ. Алексей Голубович на запрос “Ъ” указал, что о претензиях банка ему неизвестно.

В ЦБ сообщили, что не комментируют действующие банки. Однако по словам участников рынка, регулятор в случае поступления жалоб на банк не оставляет их без внимания и может провести проверку при наличии оснований. До сих пор подобные жалобы в публичное поле не выливались. «Насколько прецедентным является случай, сказать трудно, но он определенно нестандартный,— говорит партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.— С учетом того, что кредитор выдал коммерческому банку столь существенный субординированный кредит, здраво оценивая ситуацию в банковском секторе и динамику отзыва лицензий, он пытается остановить действия собственника, которые, по его мнению, могут привести к нарушению устойчивости организации». По словам партнера коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова, судебная и регуляторная практика сложилась так, что все субординированные кредиты, вне зависимости от того, когда они выдавались, подпадают под действие ст. 25.1 закона «О банках и банковской деятельности», то есть подлежат списанию при недостатке капитала у банка. «Исполнение обязательств перед кредитором в размере $11,5 млн может потребовать от организации поиска источников финансирования»,— указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Впрочем, есть риски, что вмешательство ЦБ приведет к отзыву лицензии у банка, полагает Дмитрий Клеточкин. В этом случае, если рассуждать теоретически, логично предположить, что при наличии оснований ЦБ не будет медлить с отзывом лицензии, считает Игорь Дубов. «Если субординированный кредит будет выплачен незадолго до отзыва лицензии, это уменьшит конкурсную массу. Такую выплату можно оспорить, но исполнить решения суда в случае офшора будет весьма затруднительно»,— отмечает он.

Ксения Дементьева, Вадим Арапов