Владельцу «Нового потока» предъявили новое обвинение в растрате

Арестованному владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявлено новое обвинение. По словам источника «Интерфакса», речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей.
«Мазурову предъявлено новое обвинение — по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)»,— сказал собеседник агентства. Подробностей источник не привел.
Позже информацию об обвинении подтвердил адвокат владельца ГК «Новый поток» Тимур Хутов. По его словам, следствие оспаривает законность и экономическую целесообразность ряда гражданско-правовых сделок, заключенных от имени АО «Антипинский НПЗ» генеральным директором Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор между НПЗ и ПАО «Сбербанк».
Напомним, бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода задержали в столичном аэропорту 13 июля в рамках уголовного дела о мошенничестве. Господина Мазурова подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд.
О банкротстве и процедуре наблюдения на Антипинском НПЗ — в публикации “Ъ”.
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