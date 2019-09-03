Защита Калви попросила СКР отпустить его на собрание инвесторов Baring Vostok

В Следственном комитете рассматривают просьбу защиты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви отпустить его на собрание инвесторов фондов организации, которое пройдет 25–26 сентября, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Клеточкин.

По мнению защиты, Майкл Калви мог бы участвовать в собрании партнеров, так как следственные действия не производятся. СКР должен ответить на эту просьбу в течение трех суток.

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Господин Калви находится под домашним арестом. Его и пятерых других фигурантов уголовного дела арестовали в феврале по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Ранее защита уже просила СКР отпустить основателя фонда на Петербургский международный экономический форум, однако добиться этого не удалось.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС заявил, что нужно «максимально быстро разбираться» с делом Майкла Калви. Он не стал оценивать ущерб от ареста для российского бизнеса, но сказал, что это «добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению».

В защиту основателя фонда выступили Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Российский союз промышленников и предпринимателей. Сам Майкл Калви связывает арест с конфликтом фонда за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием организации Артемом Аветисяном.

О том, почему дело Майкла Калви затягивается, читайте в материале “Ъ” «Дело Baring Vostok погрузилось в судебные реалии».