Орешкин призвал быстрее разобраться с делом Калви

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС заявил, что нужно «максимально быстро разбираться» с делом старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Бизнесмен был задержан в феврале по подозрению в мошенничестве, сейчас он находится под домашним арестом.

По мнению министра, некоторые уголовные дела в России «возникают на ровном месте». «Они порой длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий»,— добавил господин Орешкин. Оценивать ущерб для российского бизнеса из-за дела господина Калви министр не стал, но сказал, что оно «добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению».

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Майкл Калви был задержан вместе с пятью другими фигурантами дела. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у ПАО КБ «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. Обвинение считает, что господин Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok вызвал широкий общественный резонанс. В его защиту выступили многие политические деятели, в том числе Анатолий Чуйбайс, Алексей Кудрин, Российский союз промышленников и предпринимателей. Сам господин Калви заявил, что причиной его ареста стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием этой кредитной организации — Артемом Аветисяном.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Из "Матросской Тишины" в Денежный переулок».