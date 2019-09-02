Дело Baring Vostok погрузилось в судебные реалии

Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин призвал как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok. В интервью ТАСС министр заявил, что в России слишком часто появляются дела, которые тянутся годами. Расследование против Калви, по мнению Орешкина, «добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению». При этом министр не стал оценивать возможный ущерб деловому климату, который нанес арест бизнесмена.

Расследование против главы инвестфонда Майкла Калви началось в феврале этого года. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Борьба за банк «Восточный» начиналась два года назад как корпоративный конфликт. На контроль претендовала компания Baring Vostok Майкла Калви и структуры бизнесмена Артема Аветисяна. По оценке “Ъ”, Аветисяну для контрольного пакета не хватало 7% акций. А еще у него был опцион, который давал ему право выкупить долю в 10%. В то же время после присоединения Юниаструм-банка у «Восточного» возникла необходимость пополнить капитал на 5 млрд руб. — для этого нужно было выпустить новые акции. Эта операция размыла бы долю Аветисяна, а на немедленный выкуп акций до эмиссии у него не было денег. Baring Vostok давно собирался выйти из «Восточного» и тратиться на выкуп акций не хотел. В итоге разгорелся корпоративный конфликт: Аветисян пытался заблокировать допэмиссию и одновременно выкупить акции по опциону. Baring Vostok, наоборот, препятствовал исполнению договра из-за подозрительных сделок в Юниаструм-банке, который был присоединен к «Восточному». В феврале этого года Следственный комитет завел уголовное дело в отношении главы Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти топ-менеджеров, а также связанных с ними лиц о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом. Лондонский суд структуры Аветисяна проиграли, и разбирательство было перенесено в арбитраж Амурской области. Там постановили передать акции «Восточного» компании Аветисяна, но при этом не стали запрещать допэмиссию, которую бизнесмен пытался заблокировать.

Майкла Калви отпустили из СИЗО под домашний арест минимум до 13 октября. О деле бизнесмена впервые этим летом высказался президент Владимир Путин. Он заявил, что рассчитывает на прозрачное следствие, и пообещал, что в Кремле будут следить за процессом. В апреле суд назначил экспертизу сделки, которая легла в основу дела Baring Vostok. С тех пор продвижений в расследовании нет, рассказал “Ъ FM” адвокат Майкла Калви Дмитрий Клеточкин: «Ничего особо не происходит. Судебные заседания были только по продлению, но не по предварительному следствию. С тех пор, как в апреле была назначена экспертиза, все тихо. Я считаю, что дело не должно было возбуждаться в принципе. Все проходит медленно: год и более — это норма для существующих реалий нашей правоохранительной системы».

Заявления Орешкина говорят о том, что политическое давление на Калви снижается, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. В то же время усиливается противостояние за банк «Восточный». «Есть три основные составляющие: спецаппаратная, внешняя и борьба за активы. От них будет зависеть и приговор, и прохождение самого дела, в отличие, например, от дела Магомедовых или Абызова, где есть некое форсирование и ужесточение по некоторым направлениям. По Калви ситуация немножко проще: с учетом конъюнктуры и экономических особенностей противостояния, вполне возможно, какое-то смягчение может произойти. Лишний раздражитель никому не нужен. Раньше, когда позиция была плюс-минус единая, таких заявлений Орешкин не делал, поэтому с этой точки зрения его действий это определенный сигнал. Я бы сказал, что они, помимо всего прочего, могут привести к некоторому давлению на него»,— полагает Абзалов.

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2 сентября суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный» — это более 300 млрд акций или 40% капитала. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску «Восточного». Банк просил взыскать почти 10 млрд руб. убытков с Майкла Калви и кипрской структуры Baring Vostok.

Илья Сизов