Частные компании приближают к шельфу

Как стало известно “Ъ”, дискуссии в правительстве о либерализации доступа частных компаний на шельф Арктики возобновятся. Как следует из протокола совещания 26 августа в Белом доме, Минвостокразвития поручено внести подобный законопроект. Минэнерго хочет сохранить контроль за шельфовыми лицензиями за государством, в связи с чем будет проработан вопрос о создании госкомпании для «координации работы» частных недропользователей. При этом ответственность госкомпаний за срыв сроков работ на шельфе ужесточена не будет, но перенос обязательств теперь станет возможен только на уровне правительства.

Правительство поручило Минвостокразвития внести законопроект о расширении «круга лиц», которым могут выдать новую лицензию на пользование недрами на арктическом шельфе, следует из протокола совещания 26 августа (копия есть у “Ъ”) с участием вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака. Таким образом, исходя из формулировки поручения частные компании, например ЛУКОЙЛ, смогут самостоятельно получить лицензию на шельфе. В то же время, неясно, какие компании смогут попасть в расширенный «круг лиц». Сроки внесения законопроекта в протоколе также не обозначены. Сейчас доступ к шельфу имеют только структуры «Роснефти» и «Газпрома», при этом в нераспределенном фонде осталось лишь 10% лицензий.

По данным “Ъ”, Минэнерго предлагает менее радикальный подход при распределении лицензий. Министерство считает, что у госкомпаний должно сохраниться не менее 50% в шельфовом проекте либо лицензию должна контролировать специальная государственная шельфовая корпорация.

В протоколе содержится поручение о проработке вопроса о наделении такой компании «функцией по координации работы» частных недропользователей, которым в будущем могут разрешить работать на шельфе. Отметим, что в протоколе не содержится поручение о снятии введенного в 2016 году моратория на выдачу шельфовых лицензий.

В протоколе также отмечено, что ответственность за неисполнение условий лицензии ужесточена не будет, несмотря на то, что госкомпании уже неоднократно срывали сроки выполнения работ на шельфе. Но теперь, согласно протоколу, продлить сроки лицензионных обязательств компании смогут только по решению правительства на «основании согласованных предложений» министерств.

Еще один пункт документа посвящен технологиям бурения. Секторальные санкции, запретившие применять иностранное оборудование и технологии на шельфе, привели к острой нехватке буровых мощностей. В связи с этим правительство поручило Минэнерго, Минпромторгу и нефтегазовым компаниям проработать вопрос строительства в РФ буровых платформ высшего ледового класса, а также проанализировать спрос и сроки окупаемости. Предполагается, что такие буровые смогут работать не только в короткое навигационное окно в арктических морях (два-три месяца), но и в ледовых условиях. Таких платформ в мире сейчас нет.

На совещании 26 августа также поднимался вопрос о стимулировании работы на шельфе. Так, протоколом Минфину, Минэнерго, Минэкономики и ЦБ совместно с ВЭБ.РФ поручено представить предложения о повышении доступности проектного финансирования для разработки шельфовых месторождений с «учетом целесообразности финансирования по ставке 2–3% годовых в валюте». В документе поясняется, что при таком подходе нефтекомпании, привлекая заемные средства, должны нести риски, связанные с изменением цен на нефть.

Дмитрий Козлов