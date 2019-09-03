Защита добилась отмены ареста экс-депутата гордумы Ярославля Зубкова

Ярославский областной суд отменил постановление судьи Заволжского районного суда Сергея Лупанова об аресте бывшего депутата гордумы, экс-главы регионального отделения «Яблока» Владимира Зубкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом “Ъ” сообщил его адвокат Олег Крупочкин. Подсудимого отпустят из СИЗО утром 4 сентября.

Господин Зубков фактически содержался под стражей с 28 августа, хотя судья Лупанов постановил его арестовать 23 августа за пропуск заседания. Подсудимый не явился по состоянию здоровья, предварительно уведомив об этом судью. Тот посчитал, что экс-депутат «обратился за медицинской помощью в том числе и в целях искусственного создания видимости уважительности причины своего отсутствия в судебном заседании». В СИЗО подсудимого увезли из больницы, где он проходил процедуры.

После ареста Владимира Зубкова адвокат Александр Пиховкин запустил кампанию солидарности с коллегой (подсудимому вменяется в вину хищение 1,5 млн руб. у клиента, которого он защищал в суде). Под обращением в Федеральную палату адвокатов в поддержку господина Зубкова, инициированным господином Пиховкиным, подписались более 200 адвокатов, оно было представлено в суд. На обжалование меры пресечения пришли около десяти адвокатов, в том числе представители правозащитного фонда «Общественный вердикт».

Приговор в отношении Владимира Зубкова будет вынесен 20 сентября. Гособвинение запросило для него четыре года колонии. Сам подсудимый не признает своей вины.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Статус свидетеля закрепился за адвокатом».

Александр Тихонов, Ярославль