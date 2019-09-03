Максим Шевченко назначен директором b2b макрорегиона «Северо-Запад» компании «ЭР-Телеком»

Директором b2b макрорегиона «Северо-Запад» компании «ЭР-Телеком» назначен Максим Шевченко, который до этого руководил филиалом «Энфорты» в Петербурге. Перед новым руководителем поставлена задача провести интеграцию b2b активов холдинга в макрорегионе, создав единое подразделение, работающее по общим бизнес-процессам. Также господину Шевченко необходимо обеспечить увеличение продаж в течение года на 12-15% и сопоставимый рост, сообщили в пресс-службе компании.

Максим Шевченко начал карьеру в «Энфорте» в 2007 году. В 2011 году возглавил филиал во Владивостоке, а спустя год был назначен региональным директором Северо-Западного филиала.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что холдинг «ЭР-Телеком» намерен составить конкуренцию «Ростелекому» в борьбе за госконтракты в рамках городской программы Смольного «Безопасный город».