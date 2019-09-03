«Ростелеком» и «Эр-Телеком» конкурируют за безопасность

«Ростелеком» обошел АО «ЭР-Телеком холдинг» в конкурсе на установку 2 тыс. камер наблюдения в Петербурге. «Эр-Телеком» планирует реванш и продолжит участвовать в тендерах по программе «Безопасный город», на которую город собирается в этом году потратить 3 млрд рублей. Участники рынка отмечают, что «Ростелеком» предложил более низкую цену, но в конечном итоге заработать на проведении работ оператору будет сложно.

Как следует из данных сайта госзакупок, в минувший понедельник между «Ростелекомом» и комитетом по информатизации и связи (КИС) Петербурга был заключен контракт стоимостью 492,6 млн рублей. По его условиям оператор должен установить 2 тыс. камер видеонаблюдения с октября 2019 года по декабрь 2021 года. Единственным конкурентом «Ростелекома» был холдинг с пермскими корнями «ЭР-Телеком», но его предложение по стоимости выполнения работ было на 2,5 млн рублей выше.

Данная закупка осуществляется администрацией Петербурга в рамках программы «Безопасный город». В этом году на ее финансирование председатель КИС Денис Чамара запросил в общей сложности 3 млрд рублей. В частности, средства будут потрачены на установку 10 тыс. камер. В конце года их общее количество в городе достигнет 40 тыс. камер, а в течение 2020 года господин Чамара планирует довести их число до 70 тыс. По его словам, особое внимание будет уделено отдаленным районам и пригородам, в частности Сестрорецку и Зеленогорску, так как видеонаблюдение там обеспечено не в должном объеме.

Глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на прошлой неделе, комментируя “Ъ” участие в программе «Безопасный город», отметил, что компания предлагает Смольному не только установку камер, но и программное обеспечение, которое позволит быстро обрабатывать эту информацию в интересах города. «Технологии меняются, и они должны дополняться различными решениями, в том числе с использованием технологии искусственного интеллекта»,— отметил господин Осеевский. Основным разработчиком платформы видеонаблюдения для государственного сектора является компания «Нетрис», которая принадлежит «Ростелекому». «Преимущество нашей платформы — в том, что мы можем одновременно подключать аналитические алгоритмы от разных производителей, чтобы заказчик сравнил их работу»,— комментирует руководитель маркетинга «Нетрис» Антон Грицаенко. К примеру, при обработке данных по распознаванию лиц «Нетрис» использует решение от Ntechlab.

В «ЭР-Телекоме» заявили “Ъ”, что продолжат участвовать в тендерах по программе «Безопасный город». По информации, которая имеется на рынке, очередь из подрядчиков в «Ростелеком» по данному контракту не стоит, поскольку ценовые условия, предлагаемые оператором, не очень выгодны. «"ЭР-Телеком" решил не предлагать по этому конкурсу цену меньше, чем у конкурента ввиду того, что маржа получается ниже, чем по другим коммерческим видам деятельности оператора»,— полагает гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.

Алексей Кириченко