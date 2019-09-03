Прокуратура увидела угрозу

Прокуратура Удмуртии обнаружила признаки злоупотребления полномочиями ООО «Губахинская энергетическая компания» и «угрозу срыва предстоящего отопительного сезона в Сарапуле». В надзорном ведомстве считают, что компания по своему усмотрению распорядилась средствами потребителей, допустив при этом образование долга за газ на сумму свыше 100 млн руб. Руководитель компании-концессионера городских сетей Алексей Колесник удивлен действиям прокуратуры и утверждает, что отставание от графика идет со стороны ТСЖ и УК. В Минстрое республики уверены, что срыва отопительного сезона в Сарапуле не произойдет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ по материалам прокурорской проверки готовности объектов коммунальной инфраструктуры Сарапула к работе в отопительный период 2019-2020 годов, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Были выявлены нарушения, связанные со злоупотреблениями полномочиями при расчетах с ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» за поставленный газ. «Установлено, что должностные лица из числа руководителей ООО "Губахинская энергетическая компания", получив от населения и юридических лиц денежные средства в виде платы за оказанные услуги теплоснабжения, распорядились ими по своему усмотрению, допустив образование задолженности за газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" на сумму более 100 млн рублей, что создало угрозу срыва предстоящего отопительного сезона в Сарапуле»,— говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

ООО «Губахинская энергетическая компания», зарегистрированное в Перми, с 2018 года является собственником Сарапульской ТЭЦ, сети отопления и горячего водоснабжения города сначала находились в аренде, а затем перешли в концессию. Собственниками ООО ГУК являются Алексей Колесник и Надежда Симонова. Выручка по итогам 2018 года по данным «Спарк-Интерфакс» составила 1,28 млрд руб., чистый убыток — почти 180 млн руб.

Директор ГУК Алексей Колесник в разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия” сообщил, что не готов комментировать возбуждение уголовного дела. Пока никаких документов по этому поводу он не получал. «У нас нет какого-то существенного перекоса по платежному балансу. Потребители в Сарапуле на 1 августа должны за потребленные ресурсы порядка 142 млн руб. Наша задолженность перед "Газпромом" составляет 115 млн руб. Мы работаем по истребованию накопившейся задолженности совместно с прокуратурой и администрацией и крайне удивлены последним демаршам с возбуждением уголовного дела. Я в недоумении, как при таком платежном балансе можно подозревать в каких-то растратах»,— заявил господин Колесник.

Он отметил, что компания и дальше будет работать над погашением долгов перед «Газпромом». По его словам, в этом году ситуация с платежами потребителей оказалась хуже, чем в прошлом. Он связывает это с изменениями правил начисления и сбора платежей со стороны ТСЖ, произведенными правительством Удмуртии. Если раньше в отопительный сезон им начислялись суммы больше, чем в летние месяцы, и они к лету рассчитывались с долгами, то с этого года начисляются равные суммы за каждый месяц, что и привело к росту задолженности летом, пояснил господин Колесник. По его словам, об этой ситуации он извещал минстрой республики, однако реакции не последовало.

Нынешнюю ситуацию с подготовкой к отопительному сезону он оценивает «крайне негативно».

«На сегодняшний день город очень плохо подготовлен со стороны УК и ТСЖ,они отстают от графика, о чем мы все лето писали в минстрой, но реакции нет. Писали и в жилинспекцию. Мы со своей стороны администрации города сдали наши объекты, сейчас готовится станция к последним профилактическим мероприятиям. Мы с технической точки зрения абсолютно готовы к бесперебойному теплоснабжению в отопительный период»,— заявил господин Колесник.

Он добавил, что для оптимизации системы теплоснабжения Сарапула ГУК разрабатывает проект по ее децентрализации. Вместо одного объекта теплоснабжения будет восемь, за счет этого повысится надежность и эффективность функционирования системы.

В минстрое Удмуртии говорят, что проблем с подготовкой многоквартирных домов и соцобъектов в Сарапуле нет. Заявление прокуратуры об угрозе срыва отопительного сезона связано с тем, что сами сети и котельные могут быть не готовы, сообщил глава ведомства Дмитрий Сурнин. «Мы все сделаем, для того чтобы этого (срыва отопительного сезона —“Ъ-Удмуртия”) не произошло. И даже если будут какие-то ситуации, связанные с обострением, в том числе невыплата зарплаты, либо какой-то саботаж подготовки со стороны теплоснабжающей организации, то мы будем готовы вплоть до того, чтобы рассмотреть вопрос о введении чрезвычайной ситуации на территории города и уже взять управление теплоснабжением в свои руки, муниципальные и государственные»,— отметил господин Сурнин.

По его словам, проблемы с неплатежами со стороны потребителей действительно существуют. «Это его (Алексея Колесника —“Ъ-Удмуртия”) головная боль, он уже полтора года на рынке и у него процент сбора ранее был выше. Он постоянно меняет механизм сбора, в связи с чем страдает вот эта часть, причем страдает по его информации. Когда я у него запросил ее, он мне даже не предоставил. Это все со слов, это надо погружаться, я поддерживаю здесь решение о том, что необходимо и выемку документов делать и проводить серьезный анализ»,— сказал министр.

Михаил Красильников