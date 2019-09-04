Мэр Златоуста ушел без опроса

Собрание депутатов Златоуста досрочно прекратило полномочия главы города Вячеслава Жилина. Мэр заявил о намерении уйти в отставку в понедельник, отметив, что это осознанное решение «ради будущего Златоуста». Увольнения господина Жилина требовали местные жители, недовольные его работой, а врио губернатора Алексей Текслер инициировал социологический опрос о доверии мэру. По требованию руководства региона, конкурс по выбору нового мэра Златоуста должен завершиться до 1 ноября. По мнению экспертов, главной проблемой для Вячеслава Жилина стало то, что он не смог найти баланс между интересами разных групп влияния.



Собрание депутатов Златоуста прекратило полномочия главы города Вячеслава Жилина. Заявление мэра о досрочной отставке было утверждено на внеочередном заседании 3 сентября единогласно, сообщает пресс-служба городской администрации. Временно исполняющим обязанности главы Златоуста, в соответствии с уставом города, назначен председатель собрания депутатов Алексей Карюков. Руководить представительным органом власти до избрания нового мэра будет заместитель председателя собрания Марат Сафиев.

Вячеслав Жилин объявил о намерении покинуть свой пост 2 сентября на своей странице Facebook.

«Учитывая ситуацию, которая складывается сегодня в городе, считаю, что это самое оптимальное решение. Для меня это осознанный и взвешенный шаг. Ради будущего Златоуста, ради его развития. Ради дальнейшей стабильной работы. Думаю, что это хороший вариант перезагрузки муниципальной власти. Обращаюсь ко всем, кто меня поддерживал. Сейчас особенно важно прийти на выборы губернатора Челябинской области. Мы не должны руководствоваться эмоциями. 8 сентября необходимо прийти на избирательные участки и отдать свой голос за наше стабильное будущее, за будущее нашего города»,— написал глава. На внеочередное заседание депутатов по утверждению отставки он не пришел. Судя по комментариям в Facebook, экс-мэр теперь намерен «пожить для своей семьи» и «наслаждаться осенью».

За неделю до увольнения мэра в Златоусте побывал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Во время встречи с местными жителями люди в зале требовали отправить господина Жилина в отставку, скандируя «уходи». В результате врио губернатора предложил провести социологический опрос о доверии горожан главе, который должен был пройти в единый день голосования на избирательных участках. По словам господина Текслера, «такого количества жалоб, такого негатива в адрес местной власти» он не встречал ни в одном другом муниципалитете области.

«Основная задача, которая сегодня стоит и перед областными и перед городскими властями, чтобы как можно меньше был переходный срок, чтобы максимально быстро был назначен постоянный глава города. Задача, которую я поставил, — закончить процедуру до 1 ноября»,— сообщил врио губернатора, комментируя отставку господина Жилина.





Глава Златоуста, как и руководители подавляющего большинства муниципальных образований региона, избирается местными депутатами по результатам конкурса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Советник главы города Юлия Прокопьева сообщила “Ъ-Южный Урал”, что пока конкурс не назначен, поскольку сейчас первоочередная задача провести выборы губернатора.

По мнению политолога Алексея Ширинкина, увольнение господина Жилина не должно повлиять на снижение явки горожан. «Отставка в преддверии поражения по итогам опроса — коварный ход с его стороны, но логичный для бойца, каковым он, бесспорно, является. Вполне возможно, что это событие несколько понизит градус политизации жителей Златоуста, но не думаю, что как-то заметно понизит там явку. Скорее, наоборот»,— прокомментировал эксперт на своей странице в Facebook.

По словам директора челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Сергея Зырянова, который планировал провести соцопрос в Златоусте, у исследователей были предположения, что результаты могли быть неоднозначными: население могло как попросить уйти мэра в отставку, так и поддержать его.

«Златоуст имеет несколько влиятельных групп интересов, сред них и этнические, и группы из Екатеринбурга. Они конкурируют друг с другом за ресурсы и влияние. Все настолько серьезно, что у них не возникает желания договариваться, отсутствует культура достижения компромиссов, они борются друг с другом не на жизнь, а на смерть. В этой ситуации глава города должен встать над схваткой и быть арбитром. Судя по картине, которую можно наблюдать со стороны, Вячеславу Жилину это не удалось, он оказался втянут в межгрупповые конфликты и разборки, что вызвало естественное противодействие не получивших поддержку групп интересов, и они начали работать на разрушение его авторитета как руководителя города. Предпосылки для этого, видимо, были»,— говорит эксперт. По его словам, именно из-за того, что экс-мэр не смог выстроить независимые отношения с бизнес-элитой, серьезно пострадали местные жители, которые годами не могли добиться решения каких-либо проблем. Так, например, в поселке Закаменка три года не могут пустить построенный газопровод.

Вячеслав Жилин родился в 1969 году в Златоусте. Окончил Златоустовский индустриальный техникум им. П.П. Аносова, Кемеровский технологический институт, Уральскую академию государственной службы (факультет государственного и муниципального управления). В марте 2005 года стал депутатом городского собрания, с ноября стал спикером и возглавлял представительный орган два созыва. В 2012 году в ходе прямых выборов Вячеслав Жилин был избран главой города. В 2017 году переизбран на второй пятилетний срок, но уже не горожанами, а депутатами по результатам конкурсного отбора. Является секретарем златоустовского отделения партии «Единая Россия» и членом регионального политсовета. С 2012 года — президент Ассоциации городов горнозаводского края «Горный Урал».

Юлия Гарипова