Русский экзархат в Европе может присоединиться к Московскому патриархату

Архиепископия русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) планирует рассмотреть вопрос о присоединении к Московскому патриархату на заседании генеральной ассамблеи 7 сентября, сообщается в коммюнике. Это связано с тем, что экзархат не желает выполнять указ патриарха Константинопольского Варфоломея о самороспуске.

На заседании будет рассматриваться вопрос о статусе церковной структуры. Предполагалось изучать два варианта: пребывание в составе Константинопольской церкви и присоединение к Московскому патриархату. Теперь, по мнению экзархата, первый вариант «устарел», поскольку конфликт с Константинополем не разрешился.

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов — особая административно-территориальная единица, находящаяся в другой стране. В 1971 году Западноевропейский экзархат приходов русской традиции был преобразован в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе. С 2016 года ее возглавляет архиепископ Хариопольский Иоанн.

В ноябре 2018 года Синод Константинопольской церкви принял решение об упразднении Архиепископии русских церквей в Западной Европе. Экзархат отказался выполнять это решение. Представитель патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявил, что решение не имеет никакого значения для прихожан Русской православной церкви (РПЦ), а представитель Московского патриархата предложил русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в Московский патриархат.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать свою православную церковь.15 декабря в Киеве прошел объединительный cобор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания.

О том, как в России отреагировали на вручение Константинополем томоса новой церковной структуре на Украине, читайте в публикации “Ъ”.