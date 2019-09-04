ПИК перевалил за Байкал

В поисках новых рынков группа ПИК Сергея Гордеева пытается заручиться поддержкой властей ряда регионов, нетрадиционных для федеральных застройщиков жилья. Так, компания намерена начать поиск площадок во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Чите. В этих городах практически нет конкуренции среди застройщиков, хотя цены там относительно высокие. Но, предупреждают участники рынка, при комплексном освоении территории, как это привыкла делать ПИК, девелоперу придется потратить значительные средства на логистику.

ПИК подпишет в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума четыре соглашения о намерениях с властями четырех городов о комплексном освоении территории. Речь идет о Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Чите, следует из графика мероприятия форума. В пресс-службе ПИК пообещали предоставить комментарии позже.

Пока конкретных площадок в названных городах у ПИК нет, в рамках ВЭФ стороны и планируют обсудить этот вопрос, говорят два источника “Ъ”, знакомые с ситуацией.

Это подтвердили в департаменте градостроительства администрации Приморского края и правительстве Хабаровского края. По словам одного из собеседников “Ъ”, в этих городах девелопер может собрать портфель проектов общей площадью около 3 млн кв. м жилья. Это примерно 40% от текущего объема работ компании: сейчас, по данным Единого реестра застройщиков, в стадии строительства у ПИК находится 7,47 млн кв. м, что несколько лет подряд позволяет группе возглавлять топ-10 девелоперов жилья РФ.

Города за Байкалом и на Дальнем Востоке — нетрадиционные для федеральных девелоперов рынки. Как правило, там представлены локальные игроки, пополнившие свои земельные банки за счет поглощения более мелких застройщиков, констатирует председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Несмотря на относительно высокие цены, крупные игроки не всегда готовы выходить на локальные рынки из-за невозможности быстро получить разрешительную документацию, добавляет она.

По подсчетам портала «Мир квартир», по итогам первой половины 2019 года Владивосток при средней цене в 111 тыс. руб. за 1 кв. м вошел в топ-10 городов по стоимости квартир в новостройках: рост составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

при средней цене в 111 тыс. руб. за 1 кв. м вошел в топ-10 городов по стоимости квартир в новостройках: рост составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В Южно-Сахалинске еще выше — 117 тыс. руб. за 1 кв. м (для сравнения: в Санкт-Петербурге этот показатель составил 126 тыс. руб. за 1 кв. м.

еще выше — 117 тыс. руб. за 1 кв. м (для сравнения: в Санкт-Петербурге этот показатель составил 126 тыс. руб. за 1 кв. м. В Сочи — 119 тыс. руб. за 1 кв. м).

— 119 тыс. руб. за 1 кв. м). В Хабаровске стоимость нового жилья в январе—июне этого года достигла 75 тыс. руб. за 1 кв. м.

стоимость нового жилья в январе—июне этого года достигла 75 тыс. руб. за 1 кв. м. В Чите — 60 тыс. руб. за 1 кв. м.

Перед выходом в новые для себя регионы ПИК изучила местную специфику, включая ценообразование, уверена Ирина Доброхотова. Впрочем, девелопер уже пытался это сделать в Хабаровске, где, как сообщили “Ъ” в пресс-службе краевого правительства, ПИК интересовалась возводимым в городе торгцентром «Счастье». Но у этого проекта большие риски: объект превратился в долгострой из-за претензий ФСИН, так как торгцентр строится рядом с местным СИЗО.

Во Владивостоке ПИК изучает возможность застройки в том числе федеральных земель, знает собеседник “Ъ”. В конце сентября будут выставлены на аукцион 60 га, принадлежащие РФ в бухте Патрокол, в ближайшей перспективе — реализация еще 300 га на полуострове Саперный, сообщили в «Дом.РФ» (оператор торгов). В Южно-Сахалинске в конце августа стартовала своя программа реновации, сообщили “Ъ” в мэрии города. По планам властей до 2030 года предполагается снести старую сейсмонебезопасную застройку (400 тыс. кв. м) и построить до 2030 года на ее месте 700 тыс. кв. м высотных новостроек.

В этих городах мало новых предложений по жилью, а уровень конкуренции не соответствует потенциальному спросу, что может облегчить ПИК выход на эти рынки, считает гендиректор Рейтингового агентства стройкомплекса Николай Алексеенко. Но застройщику придется потратить существенную сумму для выстраивания логистики, так как производственные мощности компании сосредоточены в центральной части России, либо создавать на Дальнем Востоке новые заводы или выкупать существующие.

Халиль Аминов, Михаил Коростиков; региональная сеть