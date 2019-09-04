«Мираторг» добавит овощей

Крупный производитель мяса АПХ «Мираторг» Виктора и Александра Линников может приобрести почти 7 тыс. га земли в Ставропольском крае у фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Первый актив холдинга на юге России может помочь ему создать крупное производство овощей и картофеля мощностью 300 тыс. тонн в год.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство АПХ «Мираторг» о приобретении 100% ООО «Изобилие». Информация об этом появилась на сайте ФАС. «Изобилие» выращивает кукурузу и сою c применением системы орошения на площади 6,7 тыс. га в Ставропольском крае. Компания входит в портфель фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова (по собственным данным, управляет активами стоимостью более $200 млн). «Мираторг» Виктора и Александра Линников — один из крупнейших российских производителей говядины, свинины, мяса птицы и пр. Также занимается растениеводством, производством кормов для домашних животных, замороженных овощей, управляет одноименной сетью супермаркетов и пр. По данным BEFL на май 2019 года, «Мираторг» занимает первое место среди владельцев сельхозземли в РФ, управляя около 1 млн га. Основные активы сосредоточены в центре страны и Черноземье. По прогнозам Infoline, выручка холдинга в 2018 году сократилась на 0,5%, до 111,6 млрд руб. без НДС. В «Мираторге» и AVG Capital Partners не ответили на запрос “Ъ”.

22,1 миллиона тонн картофеля может быть выращено в России в 2019 году, по оценкам Минсельхоза

Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает среднюю стоимость сельхозземли в Ставропольском крае в 90 тыс. руб. за 1 га. При наличии системы орошения цена может быть и выше 100 тыс. руб. за 1 га, отмечает он. Таким образом, приобретение «Изобилия» может обойтись «Мираторгу» более чем в 670 млн руб. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин не исключает, что за счет покупки «Мираторг» может усилить как собственную кормовую базу, так и свои позиции на зерновом рынке. Логистика позволяет как доставлять кукурузу и сою из Ставропольского края на фермы компании, так и отправлять зерно, к примеру, на экспорт, указывает он. В 2019 году «Мираторг» увеличил посевы кукурузы на 20%, до 110 тыс. га, сои — на 7%, до 23 тыс. га, для увеличения сырья для производства кормов, сообщал холдинг.

«Изобилие» — единственный актив AVG Capital Partners, который расположен не в Башкирии, следует из данных фонда. Андрей Сизов не исключает, что причиной продажи ставропольского хозяйства могли быть сложности с управлением и отсутствие синергии с остальным бизнесом фонда. Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов отмечает, что до настоящего момента у «Мираторга» не было земли на юге России. По его мнению, холдинг планирует использовать актив для семеноводства, производства ранних овощей. Господин Сизов согласен, что земли «Изобилия» могут лучше подойти для выращивания более доходных культур, чем соя и кукуруза, к примеру овощей, и картофеля.

У «Мираторга» уже есть проект по производству овощей в Тульской области. В феврале 2019 года холдинг объявил о вложении 6,4 млрд руб. в производство 100 тыс. тонн картофеля, капусты, моркови и пр. на 3 тыс. га поливных земель, а также в строительство мощностей для хранения и переработки продукции. Гендиректор агрохолдинга «АФГ Националь» Юрий Белов отмечает, что почти 10 тыс. га орошаемых земель — достаточно крупная площадь для российского рынка овощей открытого грунта и картофеля: основная часть производства рассредоточена между небольшими хозяйствами — до 1 тыс. га. По его оценкам, при инвестициях в технику, технологию и соблюдении севооборота в год с 10 тыс. га можно собирать 250–300 тыс. тонн картофеля. Но доставка продукции в крупных объемах на большие расстояния сложна с точки зрения логистики, а транспортировка того же картофеля сразу «с поля» невозможна, поэтому какие-то мощности хранения в месте производства будут необходимы, предупреждает топ-менеджер.

Анатолий Костырев, Дмитрий Козлов