Монгол как сокол

Президент России Владимир Путин во вторник побывал в Монголии, где вместе со своим коллегой Халтмаагийн Баттулгой отметил 80-ю годовщину победы на Халхин-Голе, а также подписал новый межгосударственный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С подробностями из Улан-Батора — корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

«Победа, спаявшая дружбу двух стран»

К полудню на пустой центральной площади Улан-Батора российского президента ждала рота почетного караула — сотня монгольских военнослужащих в красно-синих мундирах, украшенных золотом, по цветам национального флага. Еще три десятка всадников в парадной форме выстроились на 30-градусной жаре у стен Государственного дворца. Кроме журналистов на площадь никого больше не пустили: как потом объяснил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, в стране был объявлен выходной по случаю годовщины победы на Халхин-Голе, «с тем чтобы все желающие могли ознакомиться с трансляцией хода визита российского президента».

Когда кортеж Владимира Путина остановился на площади, первой по монгольской традиции российского лидера вышла встречать пятилетняя девочка в национальном костюме, а уже вслед за ней — президент Халтмаагийн Баттулга. Художник по образованию, в 1983 году он стал чемпионом мира по самбо, а в 2017 году — президентом страны.

Накануне в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» Владимир Путин признался, что интерес к единоборствам помог им с монгольским президентом «настроиться на одну волну».

Он заверил, что с президентом Баттулгой его связывают «общие интересы и схожий образ мыслей». «Для меня дзюдо — это не просто спорт. Дзюдо воспитывает в человеке силу воли, уважительное отношение к окружающим, выдержку, умение держать удар и с достоинством выходить из сложных ситуаций»,— сказал Владимир Путин.

Нынешний, четвертый по счету визит Владимира Путина в Монголию (и второй в качестве президента) был посвящен 80-летию победы над японцами в боях на реке Халхин-Гол — крупнейшей битве ХХ века на территории Монголии (см. справку). «Эта победа, спаявшая дружбу наших народов, позволила отстоять нашу независимость и суверенитет»,— заявил Халтмаагийн Баттулга. Он призвал «воспеть ратный подвиг монгольских и советских солдат, которые не жалели своих жизней за независимость Монголии». «Многолетние традиции дружбы и взаимной выручки являются твердой основой для дальнейшего развития российско-монгольских отношений»,— подтвердил Владимир Путин.

Официальный визит российского президента в Монголию не был чисто церемониальным. После переговоров с президентом тет-а-тет (они прошли в юрте, установленной на пятом этаже Государственного дворца) Владимир Путин — уже в рабочих кабинетах — провел встречи с премьер-министром и председателем Великого хурала (парламента). Встретились и расширенные делегации двух стран.

По итогам переговоров было подписано 11 межправительственных и межведомственных документов и контрактов, главный среди которых — новый межгосударственный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

По словам монгольского президента, с подписанием этого договора сотрудничество двух стран «вступает в новую эру».

О развитии стратегического партнерства Москва и Улан-Батор договорились еще в 2009 году, теперь к нему добавилось слово «всеобъемлющее». «Подписание нового соглашения — это обновление государственного договора о дружеских отношениях и сотрудничестве от 1993 года, основного документа, на который опираются отношения между двух стран»,— пояснил “Ъ” завсектором Монголии отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Владимир Грайворонский. По его словам, до 2014 года Россия была единственным стратегическим партнером Монголии, но в 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин подписал в Улан-Баторе соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. «Так что нынешнее подписание формально приподнимает партнерство с Россией до уровня партнерства с Китаем,— отметил господин Грайворонский.— Учитывая стратегическое положение между Россией и Китаем и запасы неразведанных и разведанных полезных ископаемых, Монголия стремится балансировать между крупными державами, и в последние годы соглашения о стратегическом партнерстве появились у Улан-Батора и с США, и с Индией, и с Японией».

В поисках точек опоры

Между тем еще в 2014 году в администрации президента РФ отмечали, что сотрудничество в торгово-экономической сфере развивается «слишком спокойно». А в 2016 году, во время визита в Улан-Батор главы МИД РФ Сергея Лаврова, одна из местных журналисток жаловалась министру: с 1980-х годов практически ни одного крупного российского инвестпроекта в Монголии реализовано не было.

Немногочисленные примеры российско-монгольских предприятий — горно-обогатительные комбинаты «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» и «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД). Все они входили в число старейших промышленных активов России за рубежом. Первое предприятие — один из крупнейших в Азии производителей меди и молибдена с мощностью переработки до 26 млн тонн руды в год. Основанный в 1973 году «Монголросцветмет» добывает и перерабатывает плавиковый шпат, золотые и железные руды. Российская сторона не раз высказывала претензии к работе компаний — в частности, в связи с невыплатой дивидендов и плохим управленческим контролем. В 2015 году Росимущество передало принадлежащие РФ доли этих совместных предприятий «Ростеху». А тот в 2016 году продал их за $500 млн корпорации «Монголын зэс» («Монгольская медь»). Так Россия лишилась двух из трех столпов, на которых зиждились ее экономические отношения с Монголией.

Сейчас товарооборот между Монголией и Россией отстает от китайского почти в пять раз — $1,65 млрд против $8 млрд в 2018 году. К 2020 году его планируется довести до $2 млрд, но монгольская сторона недовольна дисбалансом в торговле (до 95% товарооборота составляет импорт из России, прежде всего минеральных продуктов) и высокими тарифами на монгольские товары со стороны входящей в Евразийский экономический союз России. «Когда цены на углеводороды были выше, казалось, что у бюджета и бизнеса много денег, и были иллюзии, что можно за что-то конкурировать в Монголии с Китаем, а монгольская сторона захочет диверсифицировать свои связи. Но несмотря на все наши запасы полезных ископаемых, крупнейший рынок для монголов — в Китае, и самый удобный транзит — тоже в Китай. И нет никаких шансов на то, что при нынешней сырьевой конъюнктуре мы можем с Китаем конкурировать. По сути, Монголия использовала переговоры с Россией, чтобы набить себе цену в переговорах с Пекином»,— заявил “Ъ” глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Российские официальные лица видят ситуацию в более светлых тонах. В понедельник над историческим зданием советского, а затем российского торгпредства, закрытого в начале 2000-х, был вновь официально поднят флаг России. Табличку перед входом изготовили на «Эрдэнэте» — по старой памяти. «В советское время торгпредство было едва ли не важнее посольства: все экономическое сотрудничество между СССР и Монгольской Народной Республикой было фактически дотационным, мы помогали становлению экономики Монголии и вкладывали много денег, построили основу монгольской промышленности и социальной инфраструктуры, заложили основы энергетики. В 1990-е годы мы уже не могли оказывать экономическую помощь Монголии и перешли на свободно-рыночные отношения, провал был колоссальный»,— говорит глава торгпредства Максим Васильев. Он был командирован в Улан-Батор еще в 2015 году (получается, торгпредом без торгпредства) и свободно говорит по-монгольски.

«Сейчас наши торгово-экономические отношения крутятся вокруг одной оси — УБЖД. Для меня теперь задача — создать новые точки опоры»,— говорит торгпред.

Возвращаться на монгольский рынок российская сторона планирует за счет развития сотрудничества в энергетике и в железнодорожной отрасли.

Так, накануне визита президента вице-премьеры двух стран Андрей Гордеев и Улзийсайханы Энхтувшин запустили на Улан-Баторской ТЭЦ-4 новую турбину Т-123 — первую из четырех машин, модернизируемых Уральским турбинным заводом. Практически решен, по словам господина Васильева, и вопрос с реструктуризацией долга УБЖД за неправомерно начисленные акцизы на дизтопливо, он будет окончательно урегулирован в течение месяца.

«Российские железнодорожники готовы помогать монгольским партнерам в модернизации путей, обновлении локомотивного парка, строительстве новых транспортных магистралей,— заверил во вторник Владимир Путин.— "Роснефть" обеспечивает большую часть потребности страны в нефтепродуктах. Компания "Ротек" помогает модернизировать главную электростанцию Монголии Улан-Баторскую ТЭЦ-4, что позволит значительно увеличить ее мощность. В понедельник был введен после эксплуатации четвертый энергоблок станции»,— перечислял президент РФ успехи двустороннего сотрудничества.

Монгольская сторона также настроена на его укрепление, о чем свидетельствуют подписанные в ходе нынешнего визита соглашения и анонсированное во вторник монгольским президентом открытие торгпредства Монголии в РФ, которое расположится во Владивостоке.