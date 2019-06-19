Долги УБЖД двинулись к списанию

Россия и Монголия сдвинулись с мертвой точки в переговорах о реструктуризации задолженности Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) перед правительством Монголии. Монголия согласилась списать неправомерно начисленные компании топливные акцизы. Впрочем, после этого переговоры по оставшейся части долга в размере 100 млрд тугриков (около $37,5 млн). вновь застопорились: Россия предлагала списать долг целиком, а Монголия — конвертировать его в уставный капитал УБЖД, что нарушило бы паритетность участия стран. Теперь Россия предлагает списать лишь часть долга, а остаток конвертировать в уставный капитал УБЖД в равных долях.

“Ъ” стали известны подробности переговоров об урегулировании задолженности УБЖД перед правительством Монголии. В 2000 году, рассказывает источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, правительство Монголии предоставило УБЖД два кредита в японских иенах на общую сумму, эквивалентную 44,98 млрд тугриков ($65,8 млн по курсу на дату выдачи). На данный момент УБЖД погасила тело кредита на $16,8 млн, а также еще $3,2 млн за счет передачи четырех оптоволоконных линий. Однако, рассказывает собеседник “Ъ”, в связи с существенным ростом курса иены к тугрику на конец 2017 года задолженность с учетом процентов увеличилась до 118,3 млрд тугриков, или $48,7 млн по текущему курсу.

Советско-монгольское АО «Улан-Баторская железная дорога» было образовано 6 июня 1949 года, утверждено межправсоглашением СССР и Монголии. У сторон по 50%, с 2009 года российская доля находится в доверительном управлении у ОАО РЖД. В 2018 году компания перевезла рекордные 25,7 млн тонн. Программа развития УБЖД, принятая в 2017 году, предусматривает рост перевозок к 2030 году до 53,6 млн тонн.

Часть долга была списана в мае за счет уплаченных УДЖД акцизов, которые власти Монголии начисляли в 1998–2015 годах, несмотря на то что УБЖД имела право их не платить. Общая сумма уплаченных акцизов составила 73,7 млрд тугриков, или $36,8 млн. Однако, поскольку списание происходило по старому курсу тугрика до девальвации, долг сократился не слишком значительно и составляет в настоящий момент около 100 млрд тугриков, или $37,6 млн по текущему курсу. «Важно, что монгольской стороной наконец-то принято решение о зачете уплаченных топливных акцизов в счет погашения долга,— говорят в ОАО РЖД.— Это создает условия по повышению инвестиционной привлекательности УБЖД. По оставшейся части долга идут переговоры».

Россия, рассказывает “Ъ” источник, знакомый с ходом переговоров, настаивает на полном списании кредита УБЖД. Монгольская сторона предложила перевести весь долг в уставный капитал, однако этот вариант России невыгоден, поскольку даст монгольской стороне контроль в УБЖД. В качестве компромисса российская делегация во главе с замминистра транспорта Владимиром Токаревым предложила вариант, когда часть долга списывается, а часть — в равных долях конвертируется в уставный капитал УБЖД. «В любом случае есть прогресс,— говорит собеседник “Ъ”.— Если раньше РФ говорила "спишите долг", а Монголия говорила "нет", теперь на столе появились варианты». Если монгольская сторона и при предоставлении вариантов будет игнорировать проблему, говорит другой собеседник “Ъ”, вопрос могут вынести на встречу президентов России и Монголии в этом году.

В ОАО РЖД говорят, что заинтересованы в наращивании транзита через Монголию, отмечая, что такие перевозки в 2018 году выросли на 9%, до 3,37 млн тонн. В монополии приветствуют договоренность о развитии Центрального железнодорожного коридора (Улан-Удэ—Улан-Батор—Пекин—Тяньцзинь), для этого проекта уже разработана программа технической модернизации и развития УБЖД до 2030 года, которая позволит увеличить пропускную и провозную способности до 32 млн тонн и «серьезно нарастить транзитный потенциал УБЖД», отмечают в ОАО РЖД.

Монголия — интересное для России транзитное направление, которое может частично разгрузить Транссиб от перевозок угля в Китай, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. УБЖД успешно справилась с проблемой узких мест на инфраструктуре и обновила парк локомотивов, отмечает он. По его словам, предоставление Россией кредита в размере 100 млрд руб. на развитие инфраструктуры УБЖД и возможное строительство линии Таван-Толгой—Зуунбаян могут быть экономически оправданны, однако сейчас главная проблема в загрузке провозных мощностей. «Несмотря на гибкость и ориентированность УБЖД, благодаря которым в 2018 году грузовая база выросла на рекордные с 2010 года 3 млн тонн, грузы привлекать непросто»,— отмечает господин Бурмистров.

Наталья Скорлыгина, Михаил Коростиков