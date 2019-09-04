Бои на Халхин-Голе

Необъявленный вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол продолжался с весны по осень 1939 года. Рядом проходила граница Монгольской Народной Республики (МНР) с Маньчжоу-Го — государством, образованным японскими оккупантами в 1932 году на территории Маньчжурии (Китай). В 1935 году начались столкновения на монголо-маньчжурской границе. В 1936 году между СССР и МНР был подписан протокол о взаимопомощи, и уже в следующем году на территории Монголии были развернуты части Красной армии.

Захватив к 1939 году Центральный Китай, Япония решила расширить границу до Байкала. 11 мая около 300 японских кавалеристов продвинулись на 15 км вглубь Монголии и атаковали пограничную заставу. До конца мая советско-монгольские войска отражали атаки Японии в районе реки Халхин-Гол. В июне командующим 57-м особым корпусом, впоследствии реорганизованным в 1-ю армейскую группу, был назначен комдив Георгий Жуков. Весь месяц велись воздушные бои, и лишь 22 июня советской авиации удалось достичь господства в воздухе. 2 июля японские войска преодолели реку и перешли в наступление. В продолжавшейся три дня ожесточенной битве у горы Баин-Цаган, первом крупном танковом сражением в истории Красной армии, советские войска одержали победу. 20 августа советско-монгольские войска начали контрнаступление, которое закончилось поражением Японии. 15 сентября было подписано перемирие. Всего за время конфликта СССР потерял около 9,5 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести, 253 танка и 207 самолетов, Япония — около 60 тыс. человек, 600 самолетов (советские данные); от 8,44 тыс. до 45 тыс. человек, 162 самолета (японские данные).