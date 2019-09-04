Переход в неположенное место

Главным трансфером этого окна стал трансфер, так и не состоявшийся. Неудачная попытка «Барселоны» вернуть из ПСЖ Неймара породила слишком увлекательную и сложную интригу, связанную с будущим футболиста, который все еще остается самым дорогим в мире, но кейс которого уже называют «токсичным».

В рамках этого трансферного окна состоялся целый ряд громких и дорогих сделок. Некоторые способны заметно скорректировать расклад в европейском футболе. Но многие издания, подводя итоги кампании, не избежали соблазна поместить на первые полосы в качестве иллюстрации событий на летнем рынке — в качестве второстепенного или даже главного — фото игрока, чей переход из клуба в клуб так и не состоялся. И их можно было понять.

Причем дело даже не столько в резонансе, шуме, сопровождавшем тянувшуюся как минимум два месяца историю с попыткой «Барселоны» вернуть проданного ею два года назад за €222 млн в ПСЖ бразильца Неймара. Не в цифрах и фамилиях игроков, фигурировавших в новостях, касающихся переговоров между испанским и французским флагманами. И не в крутых сюжетных поворотах — их в «саге о Неймаре» было в изобилии. Дело в последствиях этой истории, которую точно еще нельзя считать завершенной.

На эту тему вчера рассуждали абсолютно все испанские спортивные медиаресурсы. И все — Mundo Deportivo, La Vanguardia, Sport, Marca — были более или менее солидарны в том, что «Барселона» наверняка предпримет еще одну попытку приобрести Неймара. Различия в интерпретации ее намерений выглядели несущественными и сводились, по сути, к тому, когда именно попытка будет предпринята — либо уже в рамках отрывающегося в январе зимнего окна, либо все-таки летом 2020 года. Но если в намерениях «Барселоны» они не увидели особенной интриги, то во всем остальном, что связано с ближайшим будущим бразильского нападающего, ее хватает.

Наиболее актуальный вопрос, с ближайшим будущим связанный,— это вопрос по поводу того, а каков теперь будет статус в ПСЖ Неймара, слишком явно выражавшего свое нежелание оставаться во Франции?

Неужели парижская команда по-прежнему готова ставить на игрока, который, когда тема возвращения в «Барселону» только рождалась, уже с удовольствием позировал для видео в соцсетях в каталонской форме и с удовольствием рассказывал о том, какой прилив чувств у него до сих пор вызывают воспоминания о том, как испанский гранд громил — 6:1 — французского в Лиге чемпионов? И дискутировавшие на эту тему, разумеется, приводили слова спортивного директора ПСЖ Леонарду, сказанные про Неймара в минувший уикенд после матча французского первенства против «Метца»: «Он, конечно, экстраординарный футболист, но его отношения с клубом сейчас отнюдь не идеальные».

С этим вопросом плотно связан следующий: сохранит ли Неймар в ожидании почти неизбежной новой попытки уйти из ПСЖ огонь, мотивацию, даже если благодаря в том числе травмам своих партнеров по атаке Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани из основы никуда не денется? Неслучайно El Periodico, рассматривая разные сценарии, касающиеся Неймара, назвал его кейс «токсичным».

И наконец, есть вопрос насчет того, как изменится его стоимость в текущем сезоне, если в отношениях форварда с ПСЖ не воцарится ну если не идиллия, то как минимум мир? Свежайшая из новостей, относящихся к переговорам между «Барселоной» и ПСЖ, принадлежит источникам Mundo Deportivo. По их данным, парижский клуб настаивал на том, чтобы за Неймара ему заплатили €150 млн, а еще отдали в виде «премии» сразу трех игроков: Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле. И если верить изданию, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, отвергая вариант, сказал, что ни за что не станет «посмешищем для мирового футбола», имея в виду чересчур завышенную, на его взгляд, стоимость сделки. Но зимой или через год прийти к компромиссу по ней ведь, не исключено, будет еще сложнее, особенно если бразилец окончательно скиснет.

Забавно, но имя Неймара в контексте его связей с «Барселоной» в действительности опять прозвучит гораздо раньше, чем распахнется даже зимнее трансферное окно.

Через три недели, в конце сентября, начинается судебный процесс с участием клуба и его бывшего форварда. Неймар пытается отсудить у «Барселоны» €26 млн, «Барселона» у Неймара — €75 млн.

Причиной спора был как раз рекордный переход бразильца в ПСЖ двухлетней давности, оформленный как выкуп. Перед ним Неймар успел заключить с «Барселоной» очередной контракт, по которому ему полагалось €40 млн в качестве подписного бонуса. €14 млн он успел получить, остальное — нет. Неймар считает, что «Барселона» ему должна полную сумму бонуса. «Барселона» считает, что Неймар должен ей гораздо больше за нарушение условий договора.

Этот конфликт тоже, между прочим, входит в число последствий, рожденных срывом операции по возвращению Неймара из Парижа. AS утверждает, что стороны выкинули бы его на помойку, если бы главный трансфер лета все же состоялся. Выкинуть не вышло, и этот процесс превратился в лишнюю каплю яда в токсичном кейсе.

Алексей Доспехов