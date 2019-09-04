Трансферная форточка

Трансферное окно, закрывшееся в ведущих европейских чемпионатах во вторник ночью, прошло достаточно спокойно, так и не отметившись сделками, заметно меняющими список трансферных рекордов. Однако одна примечательная вещь этим летом все же случилась. Впервые за долгие годы превосходство английских клубов в возможностях тратить деньги на усиление не выглядит абсолютным. Команды Английской премьер-лиги (АПЛ) потратили на новичков €1,55 млрд, клубы испанской лиги — €1,32 млрд. Испанцам не хватило буквально одной сделки — например, покупки «Барселоной» Неймара, чтобы сравняться с англичанами. В Англии уже обратили внимание на то, что АПЛ теряет статус ключевого покупателя. В качестве первой меры, направленной на защиту своих позиций, ее клубы уже 12 сентября рассмотрят вопрос об отмене более раннего, чем в других лигах, закрытия трансферного окна и возвращении к общеевропейской системе.

От трансферной кампании лета 2019 года ждали многого. На слуху были возможные переходы Неймара из ПСЖ обратно в «Барселону», покупка «Реалом» у «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продажа тем же «Реалом» Гарета Бейла. Но ни одну из этих сделок — а в сумме они потянули бы примерно на €450 млн — провести так и не удалось.

Возможно, именно из-за завышенных ожиданий итоги трансферного лета смотрятся не слишком выразительно.

Хотя это обманчивое впечатление, ведь любопытные сделки все же были. На первом месте переход за €126 млн 19-летнего форварда Жуана Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» (это самый крупный трансфер нынешнего окна). Пусть он и выглядит пока как венчурная инвестиция, но в любом случае португалец в списке самых дорогих игроков в истории занимает четвертое место. Шумным был и переход Антуана Гризманна. Чемпион мира 2018 года достался «Барселоне» за €120 млн. В «Атлетико», где французский форвард сделал себе имя, эту цену все еще считают несправедливой. Мадридцы уверяют, что каталонцы незаконно вступили в переговоры с игроком, специально дождались, когда цена его безусловного выкупа снизится с €200 млн до €120 млн, и только тогда активировали опцию. Теперь они требуют доплатить еще €80 млн, но поезд, видимо, уже ушел.

Мощно прозвучали и покупка «Реалом» у «Челси» Эдена Азара за €100 млн, переход из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра за €87 млн, который сделал его самым дорогим защитником в истории, а также предсказуемое изъятие из «Аякса» его лидеров Маттейса де Лигта (перешел в «Ювентус») и Фрэнки де Йонга (куплен «Барселоной»), вместе стоивших более €160 млн. Были — и это все более привычное явление для европейского футбола — и мощные арендные сделки, которые, возможно, уже следующим летом выльются в полноценные трансферы. Такие как переход Филиппе Коутинью из «Барселоны» в «Баварию» или отъезд Мауро Икарди из «Интера» в ПСЖ.

Но все же самый любопытный момент трансферного окна прямого отношения к какой-то отдельной сделке не имел, а имел отношение к раскладу в европейском футболе в целом.

С 2002 года Английская премьер-лига владела бесспорным статусом главного футбольного покупателя. И именно нынешним летом АПЛ находилась на грани того, чтобы, наконец, лишиться первого места.

В общей сложности английские клубы потратили на усиление €1,55 млрд. Это чуть меньше рекордных €1,62 млрд, израсходованных ими летом 2017 года, и несколько больше, чем €1,45 млрд, направленных на покупки летом 2018-го. То есть можно сказать, что АПЛ выступила в свою силу. Но интереснее тут между первым и вторым местом, на котором оказалась испанская лига. В этом году он самый незначительный за последние пять лет — €230 млн. Цифра примерно соответствует стоимости чуть не случившегося возвращения Неймара в «Барселону».

Нынешний отрыв АПЛ действительно мизерный. Особенно если учитывать, с каким перевесом она завершала трансферные кампании прошлых лет. Летом 2015 года клубы АПЛ израсходовали €1,21 млрд, а ставшая второй итальянская Серия A — €637 млн. Год спустя расходы АПЛ составили €1,38 млрд, а Серии A — €765 млн. В 2017-м отрыв англичан от итальянцев достигал сокрушительных €621 млн, а в 2018-м — €330 млн. Но если бы в этот раз упомянутые сделки по Неймару и Погба состоялись, испанская лига обошла бы английскую.

Впрочем, кое в чем она все равно обскакала АПЛ. Скажем, в топ-10 клубов, больше всех потративших на усиление за лето, четыре места занимают испанские клубы. На первых строчках разместились «Реал» (расходы мадридцев составили €307 млн), «Барселона» (€255 млн) и «Атлетико» (€243 млн). За ними расположился итальянский «Ювентус» (€188 млн), и только на пятом месте — «Манчестер Сити» (€159 млн). Из российских команд выше всех находится «Зенит». Чемпионы России потратили на усиление €67 млн (из них €40 млн потрачены на бразильского форварда «Барселоны» Малкома) и идут на 30-м месте. Во многом благодаря зенитовским покупкам Российская премьер-лига (РПЛ) вышла на шестое место по расходам на усиление. Они составили €235 млн. На фоне лидеров сумма незначительная, но не стоит забывать, что в разгар кризиса летом 2015 года расходы российских команд на покупки не дотягивали и до €20 млн, а еще в прошлом году составляли лишь €68 млн.

Что касается причин, обусловивших утрату клубами АПЛ статуса ключевых покупателей в мировом футболе, то тут можно выделить два фактора — административный и коммерческий. Первый заключается в том, что АПЛ уже второй год подряд раньше других топ-лиг закрывает трансферное окно. В этом году оно закрылось 8 августа, на три с лишним недели раньше, чем в других «больших» чемпионатах. Когда клубы лиги голосовали за раннее закрытие трансферного окна, предполагалось, что это позволит командам избегать непредвиденных перетасовок в составах на старте первенства, начинающемся в августе. На деле же сдвиг по срокам привел к тому, что сами клубы АПЛ вынуждены досрочно уходить с открытого еще рынка, упуская игроков, которых, будь у них дополнительное время на переговоры, они могли бы получить. Главный тренер «Тоттенхема» Маурисио Почеттино уверен, что АПЛ сама дает европейским клубам фору и что нужно вернуться к общеевропейским стандартам. С ним, похоже, солидарны руководители многих клубов. Уже 12 сентября, как сообщает The Times, они намерены обсудить целесообразность раннего закрытия окна.

Коммерческий фактор — это еще улучшившееся финансовое положение испанских клубов.

Покупательная мощь английских команд базируется на поступлениях от продажи прав на телетрансляции. По действующим соглашениям АПЛ в 2019–2022 годах заработает на них в общей сложности €10 млрд (более €3,3 млрд за сезон). Доходы испанской лиги, в которой еще до 2015 года клубы самостоятельно продавали права на телетрансляции, после перехода на продажу единым пулом, все еще ниже английских, но уже сопоставимы с ними. В 2019–2022 годах испанская лига будет получать по €1,14 млрд за сезон за показ матчей на внутреннем рынке. По словам ее президента Хавьера Тебаса, столько же он планирует выручить за счет реализации прав на трансляции за пределами Испании. Суммарный годовой доход испанского высшего дивизиона от телевизионных контрактов может достичь €2,3 млрд.

При этом если сравнивать телевизионные доходы именно ведущих английских и испанских команд, то окажется, что они очень близки. По итогам прошлого чемпионата три сильнейших английских клуба — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» — получили от €160 млн до €165 млн каждый из телевизионного пула. Испанские топы — «Барселона», «Реал» и «Атлетико» — по этой статье заработали от €110 млн до €154 млн. А разница в €1 млрд в суммарной стоимости телеконтрактов у АПЛ уходит на более щедрое вознаграждение команд второго и третьего эшелонов. Ведь даже худшая ее команда получает от телевидения более €105 млн против €43 млн для аутсайдера испанского. Впрочем, учитывая потенциал роста рейтингов испанского футбола, нельзя исключать, что эта разница в будущем будет нивелирована. А значит, АПЛ будет все сложнее удерживать лидерство по тратам на покупку игроков.

Афсати Джусойти, Евгений Федяков