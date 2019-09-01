Неймар остается в Париже

Бразильский форвард ПСЖ Неймар, по всей видимости, не перейдет в «Барселону» в этом году. Каталонцы и парижане вели переговоры все лето, но так и не сумели найти вариант, устраивающий все стороны. Как сообщает французское издание L'Equipe, Неймар уже уведомил членов своей семьи, что он еще как минимум на год останется в Париже.

В саге о возвращении Неймара из ПСЖ в «Барселону» поставлена если не точка, то как минимум большая запятая. Как сообщает французское издание L'Equipe, бразилец уведомил членов своей семьи, что переход в этом году не состоится и он остается в Париже. Но Неймар не исключает, что летом 2020 года будет предпринята еще одна попытка вернуться в «Барселону».

Напомним, Неймар перешел из каталонского клуба в ПСЖ в 2017 году за €222 млн. В Париже с ним связывали надежды на превращение клуба в реального претендента на победу в Лиге чемпионов. Но этого не случилось. Более того, эффективность Неймара оказалась заметно ниже ожидаемой. Так, по подсчетам Business Insider, каждый гол или голевая передача Неймара (он забил 51 мяч в 58 матчах) обходился ПСЖ в €1,05 млн. Для сравнения: у Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус») за последние два года результативное действие стоило €850 тыс., у Лионеля Месси («Барселона») — €540 тыс., у Мохамеда Салаха («Ливерпуль») — €180 тыс. К тому же Неймар слишком часто пропускал матчи. Его содержание в периоды, когда он по тем или иным причинам (травмы, дисквалификации и т. д.) не появлялся на поле, стоило ПСЖ €29 млн. У Криштиану Роналду время простоя стоило €12,7 млн, у Лионеля Месси — €5 млн, у Мохамеда Салаха — €513 тыс.

Неудивительно, что Неймар чувствовал себя в ПСЖ неуютно и попытался вернуться в «Барселону». Проблема в том, что у каталонцев не было возможности удовлетворить запросы парижан, требовавших за бразильца не менее €200 млн.

«Барселона» предлагала различные варианты — от обмена Неймара на других игроков с доплатой до аренды футболиста на год с обязательным последующим его выкупом. Но ни один из них ПСЖ не устроил. И если не случится чуда до конца 2 сентября, когда закроется трансферное окно в испанском и французском чемпионатах, Неймар останется в Париже.

Арнольд Кабанов