Перетягивание Неймара

В ближайшее время будет поставлена точка в самой громкой и запутанной истории в рамках этого трансферного окна. Сразу несколько источников написали о стартовавших вчера решающих переговорах между «Барселоной» и ПСЖ о возвращении в каталонский клуб бразильского форварда Неймара, которому надоело играть в Париже. Данные о том, какую компенсацию чемпион Испании готов предложить чемпиону Франции, различаются. Но очевидно, что речь идет об активах стоимостью не меньше чем €222 млн, уплаченных ПСЖ за Неймара два года назад. Как очевидно и то, что договориться о сделке по бразильцу, претендентами на которого называют также «Реал» и «Ювентус», будет непросто.

Вчера в центре внимания сразу нескольких крупных медиаресурсов оказалась ситуация, связанная с бразильским форвардом Неймаром. И испанская Marca, и французская L`Equipe написали о приезде в Париж внушительной по численности делегации «Барселоны», которой предстоит провести переговоры с представителями ПСЖ, в первую очередь со спортивным директором Леонарду, а возможно, еще и с президентом клуба Насером аль-Хелаифи, по переходу нападающего. Эти переговоры источники называют «решающими» в истории, которая, безусловно, является наиболее заметной в рамках закрывающегося 2 сентября очередного трансферного окна.

Длилась она, по сути, все лето. Еще в июне стало известно, что «Барселона» попытается вернуть Неймара, которого в 2017 году продала ПСЖ за сумму €222 млн, до сих пор остающуюся рекордной. Позже появились подтверждения, что сам нападающий не хочет оставаться во Франции. Однако за два месяца операция с возвращением Неймара не сдвинулась с мертвой точки, несмотря на то что эти переговоры между «Барселоной» и ПСЖ уже не первые, а стороны неоднократно, если верить тем же испанским и французским изданиям, корректировали условия сделки. В ней всегда фигурировали определенная денежная сумма — от €80 млн до €120 млн, а также в качестве «бонуса» для ПСЖ — игроки «Барселоны».

Информация, изложенная вчера ресурсами, освещавшими переговоры, в той части, где говорится о предложенной «Барселоной» компенсации, довольно существенно отличается. Наиболее подробно положение дел описала Marca. По ее версии, «Барселона» готова заплатить ПСЖ живыми деньгами €170 млн. Кроме того, в сделку могут быть включены один или два ее футболиста. Приоритетные кандидатуры — форвард Усман Дембеле и защитник Нелсон Семеду.

L`Equipe утверждает, что француз Дембеле, чаще остальных упоминаемый в качестве основной цели ПСЖ из числа тех, кого может отпустить «Барселона», точно никуда не уйдет: испанский клуб пытался убедить его отправиться во французский, но не смог. Она также обращает внимание на сложность будущей сделки с точки зрения соблюдения каталонцами финансового fair play (FFP). Летом они уже израсходовали на новичков более €250 млн. Барселонские продажи были на €100 млн меньше. «Барселоне», учитывая это, будет крайне непросто уложиться в параметры FFP. L`Equipe делает вывод, что у клуба «дефицит наличности» для проведения трансфера, а единственным способом оформить переход выглядит аренда игрока.

Между тем Marca не исключает, что число участников «гонки за Неймаром» одной «Барселоной» не ограничивается. Она полагает, что в ней остаются и два других суперклуба — «Ювентус» и «Реал». Испанское издание As согласно с тем, что по крайней мере мадридцы, в случае если барселонские предложения будут отвергнуты, попробуют получить Неймара. Издание не сомневается, что в ПСЖ предпочитают аренде полноценный трансфер (в том, что касается соблюдения FFP, положение «Реала» ничем не лучше положения «Барселоны») и что французский клуб настаивает на «бонусе» в виде перспективного 19-летнего нападающего мадридцев Винисиуса. Его часто сравнивают по таланту с Неймаром. «Реал» же, кажется, не в восторге от перспективы расставания со своим вундеркиндом.

Алексей Доспехов