В Воронеже могут построить два крупных объекта для борьбы с онкозаболеваниями за 8,4 млрд рублей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Воронежской области планируют создать два крупных объекта онкологического профиля. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в правительстве области. В ходе реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения на 2020–2022 годы в регионе намечено строительство нового онкогематологического корпуса на 100 коек в областной детской больнице. Стоимость строительства — около 2,2 млрд руб. За счет средств областного бюджета подготовлена проектная документация, заявка на выделение федерального финансирования направлена в Минздрав РФ и поддержана на заседании межведомственной группы.

Еще более серьезные инвестиции предполагается направить на строительство и реконструкцию Воронежского областного клинического онкологического диспансера (ВОКОД). Она проводится в рамках регионального проекта по борьбе с онкозаболеваниями. Уже идет реконструкция с приспособлением под поликлинику расположенного недалеко от здания ВОКОД памятника архитектуры «Дом Вигеля». Работы должны завершиться в 2020 году, в результате чего количество посещений в смену может увеличиться до 1 тыс. Также в 2020 году планируется начать строительство нового хирургического корпуса на 340 коек, в котором также хотят разместить паллиативное отделение. Стоимость работ составит около 6,2 млрд руб. Для реализации проекта власти также планируют привлечь федеральное финансирование — соответствующая заявка уже поддержана на заседании межведомственной группы. Областной бюджет, в свою очередь, уже выделил средства на подготовку проектной документации для нового корпуса.

О том, чем объясняют высокие показатели онкозаболеваний в макрорегионе — в публикации “Ъ-Черноземье” «Лечение рака привело к его распространению».

Мария Старикова, Александр Прытков