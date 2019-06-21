Лечение рака привело к его распространению

В начале недели Минздрав РФ констатировал, что в Курской области по итогам 2018 года зафиксирован самый высокий в стране показатель распространенности злокачественных новообразований – 3,33 тыс. на 100 тыс. населения. Как выяснил “Ъ-Черноземье”, в других областях макрорегиона этот показатель значительно ниже. В Орловской области он составил 2,95 тыс., в Воронежской – 2,94 тыс., в Липецкой –2,93 тыс., в Тамбовской – 2,87 тыс., в Белгородской –2,7 тыс. При этом в каждом регионе отмечается рост количества онкологических диагнозов по сравнению с прошлыми годами. Профильные врачи связывают это с выросшей выявляемостью заболеваний и их эффективным лечением. Эксперты согласны с такой оценкой, но критически относятся к принципам подсчета заболевших.

О том, что по итогам 2018 года наибольшая распространенность злокачественных новообразований в России отмечена в Курской области, недавно со ссылкой на Минздрав РФ сообщил RT. По данным ведомства, в Курской области она составила 3,33 тыс. на 100 тыс. населения. Этот показатель учитывает количество всех заболевших – как вновь выявленных, так и уже лечащихся. В пятерку регионов с наибольшей распространенностью также вошли Мордовия (3,29 тыс.), Краснодарский край (3,23 тыс.), Калужская (3,23 тыс.) и Псковская (3,11 тыс.) области.

В других регионах Черноземья этот показатель оказался значительно ниже. После Курской области наибольшая распространенность отмечена на Орловщине – 2,95 тыс. Следом идут Воронежская (2,94 тыс.), Липецкая (2,93 тыс.), Тамбовская (2,87 тыс.) и Белгородская (2,7 тыс.) области. При этом по сравнению с 2017 годом показатель увеличился во всех регионах. Тогда в Курской области также оказалась самая высокая распространенность не только в Черноземье – 3,23 тыс., но и среди всех регионов России. На Орловщине в 2017 году он составил 2,84 тыс., в Липецкой области – 2,82 тыс., в Воронежской – 2,81 тыс., на Тамбовщине – 2,78 тыс., на Белгородчине – 2,6 тыс. При этом в части регионов снизилась онкологическая заболеваемость. Этот показатель учитывает число впервые выявленных диагнозов. Например, в Воронежской области он снизился с 470,3 на 100 тыс. населения в 2017 году до 455 в 2018-м, а в Тамбовской – с 385,7 до 381,2, а вот на Белгородчине вырос – с 454,6 до 456,2.

Практически сразу после обнародования данных Минздрава курские власти выступили с объяснением причин высокого показателя распространенности. По данным администрации Курской области, это в первую очередь «говорит о высокой выявляемости». «Этот рейтинг говорит о том, что в области налажена работа по выявлению и лечению онкологических больных», – уверен главный врач Курского онкологического центра Игорь Киселев. По его словам, еще одной причиной стала хорошо поставленная «работа по раннему выявлению рака, а также по адекватному лечению таких пациентов»: «Люди стали дольше жить, они стоят на учете. Рак сейчас больше переходит в хроническое заболевание, которое поддерживается специальными лекарственными препаратами. Если выявить новообразование на первой-второй стадии, то вылечить его можно примерно в 95% случаев».

С ним согласны коллеги из других регионов. «Влияет и ранняя диагностика, и эффективное лечение: людей лечат более успешно, поэтому они не умирают, а накапливаются, что и влияет на распространенность. Количество заболевших могло бы быть и больше, но, например, если рак кожи успешно лечится, то через пять лет мы снимаем людей с учета», – пояснил “Ъ-Черноземье” главврач Липецкого областного онкологического диспансера Сергей Шинкарев. Для мониторинга ситуации, добавил господин Шинкарев, также используется индекс накопления контингентов. Он иллюстрирует отношение больных на конец отчетного года к впервые выявленным больным, а его положительная динамика говорит об улучшении состояния онкологической помощи.

По данным сборника «Состояние онкологической помощи населению России», который ежегодно готовит Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, в 2018 году наиболее высокий индекс был зафиксирован на Тамбовщине, где он составил 7,5. В Курской области он равен 7,3, в Воронежской – 7,1, в Липецкой – 7, в Орловской – 6,8, в Белгородской – 6,7. В Воронежском областном клиническом онкодиспансере “Ъ-Черноземье” также указали на выросшую выявляемость, особенно на ранних стадиях: «Поэтому заболевшие дольше живут. И чем дольше живут, тем лучше мы лечим. А это увеличивает показатель». В администрации Тамбовской области добавили, что положительная динамика показателя за последние годы связана «с активным внедрением новых методик лечения злокачественных новообразований» в местном онкодиспансере и с «повышением доступности высокотехнологичных методов лечения в ведущих федеральных клиниках страны».

В сборнике «Состояние онкологической помощи…» помимо других причин, влияющих на ежегодную статистику, указали на показатель роста заболеваемости. Также, предположили авторы исследования, рост распространенности связан «возможно, и с неудовлетворительной сверкой умерших». В сборнике не поясняется, в чем конкретно заключается неудовлетворительная сверка. Зато там указано, что в прошлом году максимальные показатели активного выявления онкологии зафиксированы в Тамбовской (50,8%) и Курской (38,4%) областях. Годом ранее среди регионов Черноземья была отмечена только Тамбовщина с показателем 49,2%.

В фонде поддержки противораковых заболеваний «Вместе против рака» также считают, что показатели статистики выросли благодаря высокой выявляемости и эффективному лечению. Но, отметили в организации, в расчет взяты только те, кто обратился за лечением: «В то же время есть заболевшие, которые никуда не обращались, и их статистика не учитывает». «Система подсчета у нас вызывает вопросы, так как неясны ее принципы. Сегодня важно найти универсальный метод анализа количества больных, этим занимаются по большей части общественные организации», – добавили в фонде.

Александр Прытков