Теннисист Рублев не смог пройти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил итальянцу Маттео Берреттини, не сумев преодолеть барьер четвертого круга US Open. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (8:6) в пользу итальянца.

В мужском одиночном разряде чемпионата остался один россиянин — Даниил Медведев. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия)— Стэн Вавринка (Швейцария).

US Open продлится до 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57,2 млн.

О том, как россиянин вошел в топ-5 мирового рейтинга, читайте в материале “Ъ” «От Даниила Медведева не отвернулась подача».