От Даниила Медведева не отвернулась подача

Престижный объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) Western & Southern Open в Цинциннати завершился двумя решающими матчами с участием российских игроков. Даниил Медведев в своем третьем подряд финале победил бельгийца Давида Гоффена и завоевал свой пятый титул за карьеру и первый — на состязаниях категории Masters 1000. Кроме того, вчера Медведев впервые вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира и практически гарантировал себе путевку на итоговый турнир года — Nitto ATP Finals в Лондоне.
Участие Даниила Медведева в третьем подряд финале на турнирах ATP Tour, который он сыграл в Цинциннати после поражений в Вашингтоне и Монреале,— достижение очень весомое, хотя и не уникальное. Последним игроком, которому удавалось так стабильно выступать на протяжении трех недель подряд, был Александр Зверев из Германии. Весной прошлого года на грунте он победил в Мюнхене и Мадриде, а в Риме уступил Рафаэлю Надалю.
Жесткий хард — покрытие, которое негативно влияет на опорно-двигательный аппарат. По этой причине 14-кратный победитель турниров Большого шлема американец Пит Сампрас, который в молодые годы в основном тренировался именно на харде, имел серьезные проблемы с ногами. А нынешние звезды здоровье берегут тщательно. Поэтому на протяжении 17 последних сезонов на харде три недели подряд до финалов не доходили ни Новак Джокович, ни Роджер Федерер. Уже очень давно, в 2001 году, это умудрился сделать экс-первая ракетка мира Патрик Рафтер. Будучи к тому времени двукратным чемпионом US Open, в Монреале и Цинциннати он уступил в решающих матчах и победил в Индианаполисе.
Интересно, что Рафтер, как правило, с подачи бежал к сетке, то есть скорее был травяным игроком. А главным козырем, позволявшим ему добиваться успехов на харде, сам считал передвижение по корту. В этом компоненте австралийскому чемпиону действительно почти не было равных. Вот и Медведев на прошлой неделе отмечал этот аспект, подчеркивая, что с работой ног у него все в порядке. А президент Федерации тенниса России и капитан российской сборной Шамиль Тарпищев за час до начала финала в разговоре с корреспондентом “Ъ” восхищался, как здорово во второй половине полуфинала против Новака Джоковича ему удавалось рисковать.
«Я еще никогда не видел, чтобы кто-то настолько эффективно использовал, казалось бы, абсурдный вариант: с одинаковой силой вводить мяч в игру с первой и второй подачи. Но в данном случае это было абсолютно верное решение, которое сбило Джоковича с толку,— сказал Шамиль Тарпищев.— По идее, Даниил на сто процентов созрел для большого титула. Вопрос лишь в психологической усталости. Все-таки с Джоковичем он довольно долго втягивался в игру».
Утомленность Медведева, которому за три последние недели предстояло сыграть уже 16-й матч, действительно вызывала опасения. При этом следовало принимать во внимание погодные условия. В воскресенье на юго-западе штата Огайо было под +35 градусов в тени. Однако ни американская жара, ни упорство, которое продемонстрировал его соперник Давид Гоффен, россиянина не смутили. Он доказал всем, и самому себе в первую очередь, что не разучился играть финалы.
Самым грозным оружием Медведева, конечно, снова стала подача. Поначалу он не испытывал на ней никаких проблем. Но в седьмом гейме первой партии Гоффен, который, в свою очередь, уже терял подачу в четвертом гейме, сделал ответный брейк. Усилия россиянина сразу же снова выйти вперед ни к чему не привели, и пришлось играть тай-брейк. Там преимущество Медведева нарисовалось очень четко. При счете 4:2 косым приемом справа он обвел Гоффена точно так же, как накануне Джоковича на матчболе. Затем получил четыре сетбола, и на втором из них бельгиец допустил двойную ошибку.
Во втором сете Медведев продолжал гнуть свою линию, и Гоффен, не успев отойти от неудачи, отдал на своей подаче первый же гейм. Скорее всего, бельгиец понимал, что на сей раз ему едва ли удастся сбить Медведева с правильного настроя, как это случилось на Wimbledon, где в третьем круге россиянин уступил, ведя в пятом сете 4:1. Тем не менее перед самым финишем Гоффен предпринял последнюю попытку, забегал по задней линии и заработал в последнем гейме двойной брейк-пойнт. И вот тут уже Медведев разозлился не на шутку. Он наконец продемонстрировал то, чего ему так не хватило в Вашингтоне и Монреале,— чемпионский инстинкт убийцы. При счете 15:40 у россиянина прошла пушечная вторая подача, а затем — три эйса подряд. На аплодисменты потрясенной публики Медведев реагировал со счастливым, но абсолютно спокойным выражением лица. Итоговый результат — 7:6 (7:3), 6:4 за 1 час 40 минут — при проигрыше лишь трех очков на первой подаче можно было считать настоящим триумфом.
В этот момент на смартфоны жены новоиспеченного чемпиона и его французского тренера Жиля Сервара уже летели поздравления с пятым титулом за карьеру и первым — на турнирах Masters 1000. И, разумеется, не следовало забывать про цифры, точнее, большие числа. Ведь в данном случае за победу россиянину полагались $1,1 млн призовых и тысяча рейтинговых очков, которые позволили ему с восьмого места в рейтинге впервые подняться на пятое, а также практически обеспечить себе путевку на итоговый турнир в Лондон. В классификации ATP Race, учитывающей очки, набранные в этом сезоне, на счету Медведева уже 3605 очков. До отметки 4000 баллов, которая обычно становится проходным баллом на Nitto ATP Finals, уже буквально рукой подать.
«Конечно, я ужасно рад,— делился своими эмоциями после финала главный теннисный герой августа.— Если бы кто-то спросил меня перед началом турнира, как я буду праздновать свою победу, то я бы сказал, что упаду на корт и буду орать, как сумасшедший. Но после розыгрыша последнего очка у меня не было сил. Я был настолько опустошен, что просто пошел к сетке. Хотя сейчас я испытываю невероятные эмоции. Всего полтора месяца назад я пробился в десятку, а сейчас стою в рейтинге уже пятым. Это просто невероятно!»
То, что Медведев очень устал, вполне естественно. И уже пошли разговоры о том, что на стартующем через неделю Открытом чемпионате США ему будет трудно показать высокий результат. Но вот Борис Беккер, например, считает иначе. «Он отдохнет неделю и начнет US Open во всеоружии»,— написал в Twitter знаменитый немец, победивший на этом турнире ровно 30 лет назад.
Турнир ATP серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $6 млн
Финал. Даниил Медведев (Россия, 9)—Давид Гоффен (Бельгия, 16) 7:6 (7:3), 6:4.
Турнир WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $3 млн
1/2 финала. Мэдисон Кис (США, 16)—Светлана Кузнецова (Россия) 7:5, 7:6 (7:5).
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11685 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925. 5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005. 7 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 4005. 8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890. 10 (11). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2510. 12 (13). Борна Чорич (Хорватия) — 2160. 13 (15). Гаэль Монфис (Франция) — 2140. 14 (16). Джон Иснер (США) — 2075. 15 (19). Давид Гоффен (Бельгия) — 2055. 16 (12). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2050. 17 (14). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2050. 18 (17). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1985. 19 (21). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1750. 20 (22). Гвидо Пелья (Аргентина) — 1735… 47 (70). Андрей Рублев (Россия) —1031.
Рейтинг WTA
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 очков. 2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315. 4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743. 5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4492. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4485. 7 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325. 8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935. 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3320. 10 (18). Мэдисон Кис — 3267. 11 (10). Слоун Стивенс (обе — США) — 3189. 12 (11). Анастасия Севастова (Латвия) — 3167. 13 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3008. 14 (13). Анжелик Кербер (Германия) — 2870. 15 (14). Бьянка Андрееску (Канада) — 2837. 16 (15). Джоанна Конта (Великобритания) — 2695. 17 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2651. 18 (17). Ван Цян (Китай) — 2593. 19 (19). Каролин Возняцки (Дания) — 2537. 20 (22). София Кенин (США) — 2460… 42 (41). Дарья Касаткина —1330. 43 (43). Екатерина Александрова —1273… 46 (45). Анастасия Павлюченкова —1180… 51 (57). Вероника Кудерметова — 1074… 60 (59). Маргарита Гаспарян —969… 62 (153). Светлана Кузнецова — 936… 76 (76). Анастасия Потапова — 817… 85 (84). Вера Звонарева — 700… 87 (97). Мария Шарапова — 696… 93 (93). Анна Блинкова —664… 98 (96). Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 630.
В скобках — позиция в предыдущем рейтинге.
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