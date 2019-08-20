От Даниила Медведева не отвернулась подача

Престижный объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) Western & Southern Open в Цинциннати завершился двумя решающими матчами с участием российских игроков. Даниил Медведев в своем третьем подряд финале победил бельгийца Давида Гоффена и завоевал свой пятый титул за карьеру и первый — на состязаниях категории Masters 1000. Кроме того, вчера Медведев впервые вошел в пятерку сильнейших теннисистов мира и практически гарантировал себе путевку на итоговый турнир года — Nitto ATP Finals в Лондоне.

Участие Даниила Медведева в третьем подряд финале на турнирах ATP Tour, который он сыграл в Цинциннати после поражений в Вашингтоне и Монреале,— достижение очень весомое, хотя и не уникальное. Последним игроком, которому удавалось так стабильно выступать на протяжении трех недель подряд, был Александр Зверев из Германии. Весной прошлого года на грунте он победил в Мюнхене и Мадриде, а в Риме уступил Рафаэлю Надалю.

Жесткий хард — покрытие, которое негативно влияет на опорно-двигательный аппарат. По этой причине 14-кратный победитель турниров Большого шлема американец Пит Сампрас, который в молодые годы в основном тренировался именно на харде, имел серьезные проблемы с ногами. А нынешние звезды здоровье берегут тщательно. Поэтому на протяжении 17 последних сезонов на харде три недели подряд до финалов не доходили ни Новак Джокович, ни Роджер Федерер. Уже очень давно, в 2001 году, это умудрился сделать экс-первая ракетка мира Патрик Рафтер. Будучи к тому времени двукратным чемпионом US Open, в Монреале и Цинциннати он уступил в решающих матчах и победил в Индианаполисе.

Интересно, что Рафтер, как правило, с подачи бежал к сетке, то есть скорее был травяным игроком. А главным козырем, позволявшим ему добиваться успехов на харде, сам считал передвижение по корту. В этом компоненте австралийскому чемпиону действительно почти не было равных. Вот и Медведев на прошлой неделе отмечал этот аспект, подчеркивая, что с работой ног у него все в порядке. А президент Федерации тенниса России и капитан российской сборной Шамиль Тарпищев за час до начала финала в разговоре с корреспондентом “Ъ” восхищался, как здорово во второй половине полуфинала против Новака Джоковича ему удавалось рисковать.

«Я еще никогда не видел, чтобы кто-то настолько эффективно использовал, казалось бы, абсурдный вариант: с одинаковой силой вводить мяч в игру с первой и второй подачи. Но в данном случае это было абсолютно верное решение, которое сбило Джоковича с толку,— сказал Шамиль Тарпищев.— По идее, Даниил на сто процентов созрел для большого титула. Вопрос лишь в психологической усталости. Все-таки с Джоковичем он довольно долго втягивался в игру».

Утомленность Медведева, которому за три последние недели предстояло сыграть уже 16-й матч, действительно вызывала опасения. При этом следовало принимать во внимание погодные условия. В воскресенье на юго-западе штата Огайо было под +35 градусов в тени. Однако ни американская жара, ни упорство, которое продемонстрировал его соперник Давид Гоффен, россиянина не смутили. Он доказал всем, и самому себе в первую очередь, что не разучился играть финалы.

Самым грозным оружием Медведева, конечно, снова стала подача. Поначалу он не испытывал на ней никаких проблем. Но в седьмом гейме первой партии Гоффен, который, в свою очередь, уже терял подачу в четвертом гейме, сделал ответный брейк. Усилия россиянина сразу же снова выйти вперед ни к чему не привели, и пришлось играть тай-брейк. Там преимущество Медведева нарисовалось очень четко. При счете 4:2 косым приемом справа он обвел Гоффена точно так же, как накануне Джоковича на матчболе. Затем получил четыре сетбола, и на втором из них бельгиец допустил двойную ошибку.

Во втором сете Медведев продолжал гнуть свою линию, и Гоффен, не успев отойти от неудачи, отдал на своей подаче первый же гейм. Скорее всего, бельгиец понимал, что на сей раз ему едва ли удастся сбить Медведева с правильного настроя, как это случилось на Wimbledon, где в третьем круге россиянин уступил, ведя в пятом сете 4:1. Тем не менее перед самым финишем Гоффен предпринял последнюю попытку, забегал по задней линии и заработал в последнем гейме двойной брейк-пойнт. И вот тут уже Медведев разозлился не на шутку. Он наконец продемонстрировал то, чего ему так не хватило в Вашингтоне и Монреале,— чемпионский инстинкт убийцы. При счете 15:40 у россиянина прошла пушечная вторая подача, а затем — три эйса подряд. На аплодисменты потрясенной публики Медведев реагировал со счастливым, но абсолютно спокойным выражением лица. Итоговый результат — 7:6 (7:3), 6:4 за 1 час 40 минут — при проигрыше лишь трех очков на первой подаче можно было считать настоящим триумфом.

В этот момент на смартфоны жены новоиспеченного чемпиона и его французского тренера Жиля Сервара уже летели поздравления с пятым титулом за карьеру и первым — на турнирах Masters 1000. И, разумеется, не следовало забывать про цифры, точнее, большие числа. Ведь в данном случае за победу россиянину полагались $1,1 млн призовых и тысяча рейтинговых очков, которые позволили ему с восьмого места в рейтинге впервые подняться на пятое, а также практически обеспечить себе путевку на итоговый турнир в Лондон. В классификации ATP Race, учитывающей очки, набранные в этом сезоне, на счету Медведева уже 3605 очков. До отметки 4000 баллов, которая обычно становится проходным баллом на Nitto ATP Finals, уже буквально рукой подать.

«Конечно, я ужасно рад,— делился своими эмоциями после финала главный теннисный герой августа.— Если бы кто-то спросил меня перед началом турнира, как я буду праздновать свою победу, то я бы сказал, что упаду на корт и буду орать, как сумасшедший. Но после розыгрыша последнего очка у меня не было сил. Я был настолько опустошен, что просто пошел к сетке. Хотя сейчас я испытываю невероятные эмоции. Всего полтора месяца назад я пробился в десятку, а сейчас стою в рейтинге уже пятым. Это просто невероятно!»

То, что Медведев очень устал, вполне естественно. И уже пошли разговоры о том, что на стартующем через неделю Открытом чемпионате США ему будет трудно показать высокий результат. Но вот Борис Беккер, например, считает иначе. «Он отдохнет неделю и начнет US Open во всеоружии»,— написал в Twitter знаменитый немец, победивший на этом турнире ровно 30 лет назад.

Евгений Федяков

Турниры ATP и WTA Турнир ATP серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $6 млн Финал. Даниил Медведев (Россия, 9)—Давид Гоффен (Бельгия, 16) 7:6 (7:3), 6:4. Турнир WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $3 млн 1/2 финала. Мэдисон Кис (США, 16)—Светлана Кузнецова (Россия) 7:5, 7:6 (7:5).