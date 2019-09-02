«ОВД-Инфо»: по уголовному делу 27 июля задержан еще один фигурант

В уголовном деле об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля появился новый фигурант, сообщил портал «ОВД-Инфо» со ссылкой на координатора юридической помощи Аллу Фролову. Фигуранта зовут Эдуард Малышевский.

Госпожа Фролова отметила, что фигурант находится в изоляторе временного содержания по Северному административному округу. По неподтвержденным данным, ему вменяют применение насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ).

Позже «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале опубликовал фотографию, сделанную 28 июля, где изображены господин Малышевский с политологом Екатериной Шульман и лидером Партии перемен Дмитрием Гудковым. Отмечается, что фотография со страницы Facebook госпожи Шульман. Портал добавил, что господина Малышевского сначала отвезли в ОВД «Тропарево-Никулино», позже он оказался в «Тверском». Суд арестовал его 29 июля на 13 суток, он сидел в спецприемнике №2.

По данным источника ТАСС, господин Малышевский отправлен в СИЗО решением Басманного районного суда. Фигуранту инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти).

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, после чего в Москве прошли несколько масштабных акций протеста. После первой акции 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках. В настоящий момент обвинение по нему предъявлено 13 фигурантам. 26 августа двое из них — Иван Подкопаев и Данил Беглец — сознались в применении насилия к полицейским.

Подробнее о судебном процессе одного из фигурантов — в материале “Ъ” «Суд не заглянет под забрало».