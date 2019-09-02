Производителю троллейбусов насчитали недоимки

В отношении руководства энгельсского ЗАО «Тролза», которое с конца 2018 года находится в кризисе, возбуждено очередное уголовное дело. Крупнейший в России производителей троллейбусов недоплатил в налоговые органы 23,89 млн руб. Одновременно с этим банк «Россия» подал заявление в арбитражный суд Саратовской области о банкротстве предприятия из-за долга в 189,62 млн руб. В настоящее время на предприятии в очередной раз продлен режим простоя. Эксперты уверены, что без инвестора спасти завод не удастся, однако пока окончательного решения на этот счет не принято.

СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении руководителей ЗАО «Тролза» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова). Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год неустановленные должностные лица предприятия в бухгалтерской отчетности отражали наряду с реальными фиктивные поставки металла от ООО «Лидер» с уплатой НДС в размере 23,89 млн руб., чтобы потом применить налоговый вычет на эту сумму по налогу на добавленную стоимость.

Это уже второе уголовное дело в отношении менеджмента троллейбусного завода.

Сейчас под следствием находятся бывший генеральный директор «Тролзы» Иван Котвицкий и начальник службы содействия бизнесу Владимир Степанищев.

Им вменяется дача взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291) сотруднику налоговой инспекции. По версии следствия, в 2015 году они передали инспектору 2 млн руб., чтобы он помог сократить размер долга по налогам с 90 млн до 40 млн руб. Оба не признают вину. В компании уголовные дела не комментируют.

Почти одновременно с возбуждением нового уголовного дела в арбитражный суд Саратовской области поступило заявление о банкротстве ЗАО «Тролза» от АО «Акционерный банк «Россия». Сумма исковых требований составляет 189,62 млн руб. Заявление к рассмотрению пока не принято.

«Россия» не единственный кредитор энгельсского производителя троллейбусов. Самые крупные из них — столичный «БМ-банк» и ПАО «Государственная транспортно-лизинговая компания» (Салехард). Банк подал к заводу и АО «Арно» иск на 1 млрд руб. Ямало-Ненецкая компания требует взыскать с «Тролзы» 763,37 млн руб. по договору от 28 декабря 2017 года. Дела рассматривает Арбитражный суд Москвы.

Как ранее сообщал “Ъ”, энгельсский производитель троллейбусов с конца 2018 года находится в кризисе в связи с судебными исками и отсутствием заказов. В начале этого года на предприятии был введен режим простоя. Его называли «традиционным» для этого периода, связанным с «недозагрузкой производственных мощностей предприятия, вызванной особенностями контрактования и оплаты за поставленную продукцию». Ожидалось, что к февралю ситуация изменится. Однако режим неоднократно продлевался. На предприятии ожидают, что простой завершится 16 сентября.

Власти Саратовской области вели переговоры с несколькими инвесторами, которые рассматривают возможность финансирования предприятия и возобновления производства. Наиболее вероятным из них называется АО «Трансмашхолдинг» (специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем). Однако, по данным “Ъ”, окончательное решение еще не принято. «Трансмашхолдинг» информацию о переговорах не комментирует.

Член общественного совета при региональном минпромэнерго Сергей Лисовский считает, что судьба предприятия будет зависеть от инвестора.

«Я уверен, что он сможет решить и вопрос с банком "Россия", и другие проблемы предприятия. Что касается уголовных дел, то я не стал бы тут винить исключительно руководство завода, решения по ключевым вопросам принимает собственник»,— сказал бывший министр промышленности области.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов уверен, что перспективы у энгельсских троллейбусов есть. «Продукция конкретно этого предприятия известна и эксплуатируется не только в РФ, но и в других странах, в первую очередь — в странах СНГ, но и в странах дальнего зарубежья тоже. Однако нужно учесть, что конкуренция среди производителей троллейбусов в мире высокая, а значит, предприятие должно быть готовым к этому, его техника должна привлекать потребителей по внешнему виду, техническим характеристикам и цене, что позволит ему оставаться одним из ключевых игроков в отрасли»,— отметил господин Баранов.

В июле завод возглавил Сергей Ключарев, ранее занимавший должность директора по развитию ООО НПФ «Этна». Ранее он уже работал на «Тролзе» в разных должностях в течение 37 лет.

Марина Ковалева, Саратов