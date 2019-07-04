«Тролзе» назначили главного

Выводить ЗАО «Тролза» из кризиса будет новый генеральный директор Сергей Ключарев, который вчера был представлен коллективу предприятия. Его предшественник Иван Котвицкий подозревается в даче крупной взятки сотруднику налоговой инспекции в 2015 году. С начала года завод находится в режиме простоя, были объявлены планы по сокращению персонала. Эксперты считают, что новому гендиректору будет непросто справиться с ситуацией и в решении целого ряда вопросов он не сможет обойтись без помощи руководства региона.

На ЗАО «Тролза», которое находится в кризисной ситуации в связи с судебными исками и отсутствием государственных заказов, назначили нового генерального директора, который сменил подозреваемого в даче взятки налоговому инспектору Ивана Котвицкого. Новым руководителем завода стал Сергей Ключарев, ранее занимавший должность директора по развитию ООО НПФ «ЭТНА». Со спецификой предприятия господин Калачев знаком очень хорошо: он работал на «Тролзе» в разных должностях в течение 37 лет.

Вчера министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов представил нового руководителя коллективу предприятия. Сергей Ключарев назвал своей первоочередной задачей вывод ЗАО «Тролза» из кризиса. Он напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры со стратегическим инвестором. Руководитель предприятия надеется, что в ближайшее время с ним будет достигнута договоренность, и завод начнет работать в полную силу.

Напомним, в начале года на предприятии был введен «особый режим». Как сообщила „Ъ“ председатель профкома завода Людмила Букина, его введение было обу­словлено «традиционной недозагрузкой производственных мощностей предприятия, связанной с особенностями контрактования и оплаты за поставленную продукцию». Часть персонала отправили в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 среднего заработка. Ожидалось, что ситуация изменится до конца января и завод выйдет на уровень производства 20–25 машин в месяц, однако простой сохраняется по настоящее время. Ранее предприятие заявляло о планах уволить 500 из 800 работников. Только в мае должны были быть высвобождены 340 работников. Как сообщила Людмила Букина, сейчас процесс увольнения сотрудников прекращен.

Однако проблемы предприятия связаны не только с отсутствием заказов. В настоящее время Арбитражный суд Саратовской области рассматривает иск банка «Россия» к троллейбусному заводу на сумму 189,8 млн руб., которые задолжало предприятие. Ранее кредитная организация заявляла о планах подать заявление о банкротстве «Тролзы».

В начале марта «Тролзу» включили в число проблемных предприятий региона, после чего стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора предприятия Ивана Котвицкого и начальника службы содействия бизнесу предприятия Владимира Степанищева. Им вменяется в вину дача взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291) сотруднику налоговой инспекции. По версии следствия, в 2015 году после налоговой проверки они передали инспектору 2 млн руб. за внесение в акт налоговой проверки ложных сведений — сокращение размера долга по налогам с 90 млн до 40 млн руб. Обвиняемые не признают вину.

В настоящее время власти ведут переговоры с несколькими инвесторами, которые рассматривают возможность финансирования предприятия и возобновления производства продукции. Наиболее вероятным инвестором называется АО «Трансмашхолдинг» (специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем).

В «Трансмашхолдинге» пока не ответили на запрос „Ъ“. По информации источника „Ъ“ в правительстве, компания находится «в стадии принятия решения по заводу». «Работа ведется, но пока о каких-то конкретных результатах говорить рано»,— уточнил собеседник „Ъ“.

Занимающийся проблемами завода депутат Государственной думы Николай Панков отмечает, что потенциальный инвестор «рассматривает различные варианты реорганизации предприятия, возобновления выпуска продукции, получения госзаказов» и может принять решение по «Тролзе» «в ближайшее время».

Член общественного совета при региональном минпромэнерго Сергей Лисовский считает, что без помощи высокопоставленных лиц новому гендиректору справиться с ней будет очень трудно. «Ситуация на предприятии такова, что далеко не все зависит от гендиректора. Предприятию надо разобраться с судебными исками, помочь договориться с другими регионами о поставках продукции. Если все те высокопоставленные люди, которые обещали помочь „Тролзе“, исполнят свои обещания, предприятие выживет,— считает он.— Что касается Сергея Ключарева, то у меня нет сомнений, что это большой профессионал своего дела, но, к сожалению, решение ряда вопросов по „Тролзе“ — это уже совсем другой уровень, на котором без поддержки власти не обойтись».

Марина Ковалева