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Новому руководству «Тролзы» предстоит вести переговоры с инвесторами о выходе из кризиса

Фото: Игорь Чижов/Коммерсантъ

«Тролзе» назначили главного

Новый гендиректор троллейбусного завода объявил курс на вывод из кризиса

Коммерсантъ (Саратов) от

Выводить ЗАО «Тролза» из кризиса будет новый генеральный директор Сергей Ключарев, который вчера был представлен коллективу предприятия. Его предшественник Иван Котвицкий подозревается в даче крупной взятки сотруднику налоговой инспекции в 2015 году. С начала года завод находится в режиме простоя, были объявлены планы по сокращению персонала. Эксперты считают, что новому гендиректору будет непросто справиться с ситуацией и в решении целого ряда вопросов он не сможет обойтись без помощи руководства региона.


На ЗАО «Тролза», которое находится в кризисной ситуации в связи с судебными исками и отсутствием государственных заказов, назначили нового генерального директора, который сменил подозреваемого в даче взятки налоговому инспектору Ивана Котвицкого. Новым руководителем завода стал Сергей Ключарев, ранее занимавший должность директора по развитию ООО НПФ «ЭТНА». Со спецификой предприятия господин Калачев знаком очень хорошо: он работал на «Тролзе» в разных должностях в течение 37 лет.

Вчера министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов представил нового руководителя коллективу предприятия. Сергей Ключарев назвал своей первоочередной задачей вывод ЗАО «Тролза» из кризиса. Он напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры со стратегическим инвестором. Руководитель предприятия надеется, что в ближайшее время с ним будет достигнута договоренность, и завод начнет работать в полную силу.

Напомним, в начале года на предприятии был введен «особый режим». Как сообщила „Ъ“ председатель профкома завода Людмила Букина, его введение было обу­словлено «традиционной недозагрузкой производственных мощностей предприятия, связанной с особенностями контрактования и оплаты за поставленную продукцию». Часть персонала отправили в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 среднего заработка. Ожидалось, что ситуация изменится до конца января и завод выйдет на уровень производства 20–25 машин в месяц, однако простой сохраняется по настоящее время. Ранее предприятие заявляло о планах уволить 500 из 800 работников. Только в мае должны были быть высвобождены 340 работников. Как сообщила Людмила Букина, сейчас процесс увольнения сотрудников прекращен.

Однако проблемы предприятия связаны не только с отсутствием заказов. В настоящее время Арбитражный суд Саратовской области рассматривает иск банка «Россия» к троллейбусному заводу на сумму 189,8 млн руб., которые задолжало предприятие. Ранее кредитная организация заявляла о планах подать заявление о банкротстве «Тролзы».

В начале марта «Тролзу» включили в число проблемных предприятий региона, после чего стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора предприятия Ивана Котвицкого и начальника службы содействия бизнесу предприятия Владимира Степанищева. Им вменяется в вину дача взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291) сотруднику налоговой инспекции. По версии следствия, в 2015 году после налоговой проверки они передали инспектору 2 млн руб. за внесение в акт налоговой проверки ложных сведений — сокращение размера долга по налогам с 90 млн до 40 млн руб. Обвиняемые не признают вину.

В настоящее время власти ведут переговоры с несколькими инвесторами, которые рассматривают возможность финансирования предприятия и возобновления производства продукции. Наиболее вероятным инвестором называется АО «Трансмашхолдинг» (специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем).

В «Трансмашхолдинге» пока не ответили на запрос „Ъ“. По информации источника „Ъ“ в правительстве, компания находится «в стадии принятия решения по заводу». «Работа ведется, но пока о каких-то конкретных результатах говорить рано»,— уточнил собеседник „Ъ“.

Занимающийся проблемами завода депутат Государственной думы Николай Панков отмечает, что потенциальный инвестор «рассматривает различные варианты реорганизации предприятия, возобновления выпуска продукции, получения госзаказов» и может принять решение по «Тролзе» «в ближайшее время».

Член общественного совета при региональном минпромэнерго Сергей Лисовский считает, что без помощи высокопоставленных лиц новому гендиректору справиться с ней будет очень трудно. «Ситуация на предприятии такова, что далеко не все зависит от гендиректора. Предприятию надо разобраться с судебными исками, помочь договориться с другими регионами о поставках продукции. Если все те высокопоставленные люди, которые обещали помочь „Тролзе“, исполнят свои обещания, предприятие выживет,— считает он.— Что касается Сергея Ключарева, то у меня нет сомнений, что это большой профессионал своего дела, но, к сожалению, решение ряда вопросов по „Тролзе“ — это уже совсем другой уровень, на котором без поддержки власти не обойтись».

Марина Ковалева


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