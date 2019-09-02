На ремонт Корпусной улицы в Петербурге потратят около 27 млн рублей

В Петроградском районе Петербурга начался ремонт Корпусной улицы. Участок протяженностью 0,6 км отремонтирует ООО «СевЗапДор». Компания выполнит работы на 7,6 тыс. кв. м проезжей части и 3,7 тыс. кв. м тротуара. Их стоимость составляет 26,78 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с ремонтом на Корпусной улице вводятся ограничения движения транспорта: с 1 по 10 сентября и с 20 по 25 сентября автомобилистам трудно будет проехать на участке от улицы Красного Курсанта до Большой Зелениной улицы, без перекрестка с Пионерской улицей, с 11 по 12 сентября движение полностью перекроют от Пионерской улицы до Большой Зелениной, а с 13 по 19 сентября движение будет прекращено по Корпусной улице — от улицы Красного Курсанта до Пионерской.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Государственная административно-техническая инспекция Петербурга взяла на особый контроль дорожный ремонт на Народной улице, где до 15 октября также будут введены ограничения движения транспорта.