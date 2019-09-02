ГАТИ взяла на особый контроль дорожный ремонт на Народной улице

С 1 сентября компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» приступила к ремонту дорожного покрытия на Народной улице в Петербурге. Работы на объекте продлятся до 15 октября. В связи с их проведением запланировано поэтапное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ограничивать движение в дневные часы будут до 13 сентября. Первым этапом, по 7 сентября, ограничения затронули участок от проспекта Большевиков до Дальневосточного проспекта. С 2 по 13 сентября — от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, включая перекресток с Дальневосточным проспектом.

При этом в ГАТИ особо отметили, что с 23 сентября движение по Народной улице будет ограничиваться исключительно по ночам, поскольку одновременно с этим должны начаться работы по замене деформационного шва на Вантовом мосту (КАД). Координация работ и сроков дорожных ограничений будет находиться на особом контроле ГАТИ.