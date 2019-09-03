В «Терлецком парке» недосчитались квартир

Завершение строительства одного из самых проблемных долгостроев в Москве — жилого комплекса «Терлецкий парк» на востоке столицы — может затянуться из-за конфликта конкурсного управляющего и нового застройщика объекта АО «Мосотделстрой №1», контролируемого властями города. Причиной спора стали двойные продажи, которые практиковал прежний девелопер — «Глобинвестстрой». Управляющий настаивает, что нынешний застройщик должен предложить равноценную недвижимость всем покупателям, пострадавшим от такой схемы. Но городская компания не готова на такой шаг.

Конкурсный управляющий «Глобинвестстроя» (девелопера ЖК «Терлецкий парк») Екатерина Пушнова сообщила “Ъ”, что 2 сентября обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением обязать нового застройщика комплекса АО «Мосотделстрой №1» (100% акций принадлежит мэрии Москвы) подписать договор о передаче объектов незавершенного строительства в редакции, предложенной ею. По ее словам, в предложенной ей редакции отображены почти 100 фактов двойных продаж и покупателям, пострадавшим от такой схемы, нужно предложить равноценные площади. «Если не решить эту проблему до возобновления строительства, то дольщикам придется в суде доказывать свои права на недвижимость»,— уточнила она.

По ее словам, «Мосотделстрой №1» «проинформирован о наличии пересекающихся требований и согласии дольщиков на замену площадей». Но компания в представленном протоколе разногласий просит убрать этот пункт, продолжает она. Также, по ее словам, «Мосотделстрой №1» просит исключить положение о том, что если суд признает обоснованными требования дольщиков, то застройщик обязан будет выделить тем, кто согласился на замену площадей, другие свободные площади. Эти разногласия управляющий просит разрешить суд в течение трех рабочих дней. Сами дольщики осведомлены о происходящем.

Ряд представителей инициативной группы еще на прошлой неделе сообщали “Ъ”, что приходили на пикет к зданию стройкомплекса Москвы с требованием начать строительство в «Терлецком парке».

Этот ЖК — один из самых проблемных долгостроев в Москве. Проект начали реализовывать в Новогиреево в 2004 году структуры Минобороны. В 2007 году объект перешел под контроль NBM Михаила Бабеля и Григория Исраеляна, но «дочка» группы «Глобинвестстрой» не смогла завершить проект. В 2017 году в отношении застройщика введено наблюдение, а также возбужденно уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). В июле 2019 года стало известно, что господа Бабель и Исраелян привлечены к субсидиарной ответственности по долгам «Глобинвестстроя» на общую сумму свыше 18 млрд руб.

Ранее власти Москвы заявляли, что ЖК будет достроен за счет бюджета города. Этим летом суд утвердил новым застройщиком комплекса «Мосотделстрой №1». В компании сообщили “Ъ”, что все требования о передаче жилых помещений рассматриваются арбитражным судом и подлежат включению управляющим в реестр требований участников строительства. Любые изменения в реестре могут быть внесены только по решению суда, но Екатерина Пушнова внесла их, руководствуясь не вступившими в законную силу определениями суда, а соглашениями с участниками строительства о перераспределении свободных жилых и нежилых помещений, уточнили в компании. Эту позицию поддерживает и Москомстройинвест — куратор достройки проблемных объектов в городе.

Вряд ли спор между управляющим и новым застройщиком «Терлецкого парка» удастся решить во внесудебном порядке, прогнозирует руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова.

В «Мосотделстрое №1» подтверждают, что считают действия управляющего незаконными и подготовили свое заявление в арбитражный суд о разрешении разногласий.

Госпожа Пушнова полагает, что одной из причин затягивания сроков подписания договора о передаче объектов в ЖК — неготовность застройщика начать работы в кратчайшие сроки из-за отсутствия проектной документации. «Мнение управляющего юридически необоснованно, поскольку нет причин затягивания сроков подписания договора о передаче имущества и обязательств застройщика»,— настаивают в «Мосотделстрое №1».

Халиль Аминов