В «Терлецком парке» выросли долги

Совладельцы банкротящейся девелоперской группы NBM Михаил Бабель и Григорий Исраелян, которые безуспешно пытались завершить проблемный долгострой в Москве — жилой комплекс «Терлецкий парк», привлечены к субсидиарной ответственности. Они должны погасить долги своих структур на 18,444 млрд руб., из которых почти 8 млрд руб.— задолженность перед АКБ «Пересвет», санируемом ВБРР — опорным банком «Роснефти».

Арбитражный суд Московской области привлек к субсидиарной ответственности совладельцев NBM Михаила Бабеля и Григория Исраеляна по денежным обязательствам «Глобинвестстроя» на 18,442 млрд руб. К ответственности привлечен и бывший гендиректор «Глобинвестстроя» Михаил Михалев. Об этом говорится в определении суда от 27 июня. О привлечении к ответственности бизнесменов и топ-менеджера ходатайствовал конкурсный управляющий «Глобинвестстроя», который входил в NBM и являлся застройщиком жилого комплекса «Терлецкий парк» на востоке Москвы.

Эта одна из самых скандальных строек в столице: проект начали реализовывать в 2004 году структуры Минобороны. В 2007 году объект перешел под контроль NBM, но группа не смогла завершить проект. В 2017 году в отношении застройщика введено наблюдение, а также возбужденно уголовное дело в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Ранее власти Москвы заявляли, что «Терлецкий парк» будет достроен за счет бюджета города, а новым застройщиком станет АО «Мосотделстрой №1», который на 100% принадлежит мэрии. На прошлой неделе арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего «Глобинвестстроя» о передаче объектов незавершенного строительства ЖК «Терлецкий парк» новому застройщику.

По некоторым данным, Михаил Бабель сейчас проживает в Израиле. Связаться в понедельник с ним, как и с господами Исраеляном и Михалевым, “Ъ” не удалось. В определении суда приводится серия эпизодов, связанных с выводом средств со счетов «Глобинвестстроя». Так, например, гендиректором «Глобинвестстроя» Михаилом Михалевым на личные счета Михаила Бабеля перечислено около 336 млн руб. При этом большая часть трансакций была совершена после того, как суд принял заявление о банкротстве застройщика. Кроме того, господин Михалев перечислил 23,47 млн руб. на счета Григория Исраеляна. В материалах суда также указывается, что Михаил Бабель владел 25% АКБ «Пересвет», который в тот момент выдал кредиты 25 юрлицам, подконтрольным NBM: эти средства должны были пойти на завершение строительства «Терлецкого парка». В настоящее время общий долг перед «Пересветом» — 8 млрд руб. Сейчас «Пересвет» проходит санацию, его оздоровлением занимается ВБРР — опорный банк «Роснефти».

«Финансовые проблемы застройщика напрямую связаны с действиями его владельцев, которые на протяжении нескольких лет, не стесняясь, выводили денежные средства и активы»,— настаивает конкурсный управляющий «Глобинвестстроя» Екатерина Пушнова. По ее словам, застройщик практиковал двойные продажи. Большинство выявленных сделок совершено после принятия в 2012 году судом заявления о признании застройщика банкротом, продолжает госпожа Пушнова. Очевидно, что бенефициары и топ-менеджеры «Глобинвестстроя» знали о критическом состоянии застройщика, но «продолжали действовать в личных интересах», нанося застройщику «финансовый и имущественный ущерб», отмечает она.

С введением субсидиарной ответственности у судов и арбитражных управляющих появился эффективный механизм наполнения конкурсной массы за счет бенефициаров и топ-менеджеров, которые могли быть причастны к выводу активов и денежных средств, констатирует партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. Такой механизм погашения долгов в большей мере носит устрашающий эффект для должников, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. По его мнению, применение субсидиарной ответственности позволяет вернуть в лучшем случае 50% долгов.

Халиль Аминов