Гособвинение просит шесть лет колонии предложившему расправляться с детьми силовиков блогеру

Государственное обвинение во время прений сторон попросило Пресненский суд Москвы назначить шесть лет колонии блогеру Владиславу Синице, который предложил расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщил ТАСС. По словам судьи Елены Абрамовой, приговор господину Синице будет оглашен 3 сентября в 10:00.

«Несмотря на то что подсудимый Синица виновным себя не признает, его вина подтверждается письменными материалами дела и доказана в полном объеме»,— сказала гособвинитель. Господин Синица заявил, что его слова «вырваны из контекста и интерпретированы неправильно». «Я против применения насилия к любой из сторон»,— отметил он. Защита просила суд об исключении из дела двух экспертиз, в которых найдены признаки возбуждения ненависти к социальной группе сотрудников полиции и их близким родственникам.

В начале августа суд арестовал блогера. Он признал факт размещения призыва в Twitter, но не признал вину.

По мнению следствия, после прошедшей несогласованной акции 27 июля в центре Москвы 30-летний господин Синица опубликовал в Twitter сообщение под псевдонимом Макс Стеклов, где фактически призывал к насилию в отношении детей силовиков. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, после чего в Москве прошли несколько масштабных акций протеста. После первой акции 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках.

Подробнее о судебном процессе одного из фигурантов — в материале “Ъ” «Суд не заглянет под забрало».