Суд арестовал блогера Синицу за призыв к насилию над детьми силовиков

Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, который предложил расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, сообщило «РИА Новости». Он признал факт размещения призыва в Twitter, но не признал вину.

«Суд постановил: избрать в отношении Синицы меру пресечения в виде заключения под стражу»,— огласила решение судья Катерина Кириченко. Блогер будет находиться под стражей до 3 октября.

По мнению следствия, после прошедшей несогласованной акции 27 июля в центре Москвы 30-летний господин Синица опубликовал в Twitter сообщение под псевдонимом Макс Стеклов, где фактически призывал к насилию в отношении детей силовиков. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, по оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию 27 июля пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных. По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек.

3 августа в центре Москвы состоялась еще одна акция. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа.

О реакции властей на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».