Спортсмены выиграли пари

Букмекеры все больше средств направляют на развитие российского спорта. В 2018 году компании перечислили в бюджет 807,8 млн руб., что в два раза больше, чем в 2017 году. По итогам 2019 года букмекеры могут выплатить уже 3 млрд руб.

Кратный рост

В 2018 году российские букмекеры сообщили, что выплатили взносы на развитие спорта в размере 807,8 млн руб., что в два раза больше, чем в 2017 году. В 2019 году объем целевых выплат может вырасти еще более чем в три раза, до 3 млрд руб., прогнозируют в «Рейтинге букмекеров».

По данным председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, отчисления на спорт начали расти уже в начале года. «Члены Первой саморегулируемой организации букмекеров по итогам первого квартала 2019 года перечислили не менее 135 млн руб. на поддержку профессионального, а также детско-юношеского спорта. Для сравнения: за весь прошлый год на эти цели организация направила 421,5 млн руб. На сегодняшний день практически все ключевые игроки букмекерского рынка являются генеральными партнерами и спонсорами крупнейших спортивных клубов, федераций и лиг России»,— уточнил Михаил Дегтярев. По словам господина Дегтярева, сейчас 20% целевых отчислений идет на развитие детско-юношеского спорта, а 80% — на профессиональный спорт. Большинство букмекеров спонсирует пять-семь популярных видов спорта, причем деньги вкладываются в высшие лиги, отмечает он.

Несмотря на и так значительный прирост целевых отчислений, динамика выплат может быть выше — пока спорт финансируется за счет наиболее крупных операторов, действующих на рынке, говорит Михаил Дегтярев. По его словам, остальные участники испытывают трудности с выплатами: по итогам 2018 года около половины букмекеров не направляли в бюджет целевых отчислений.

В дальнейшем законодатели хотят ужесточить требования к букмекерам в части выплат. Пока что операторы ставок обязаны направлять 5% от своих доходов на развитие тех направлений, ставки на которые они принимают, причем финансируемый вид спорта букмекеры могут выбирать самостоятельно. Теперь же чиновники предлагают закрепить долю отчислений на спорт на уровне 10% от годовой выручки букмекеров. Однако инициативу по повышению доли смогут поддержать только крупные операторы, предупреждает господин Дегтярев. Поможет же росту выплат борьба с теневыми букмекерами и организациями, находящимися в иностранной юрисдикции, считает он.

Учредитель международного форума Sport Leaders Global Forum Мария Гришко уверена, что законодательное разрешение букмекерам инвестировать в лиги и соревнования позволило российскому спорту двигаться от государственного финансирования в сторону коммерциализации. Кроме того, вложения букмекеров выполняют социальную роль, поддерживают развитие детского спорта: на эти цели компании уже перечислили около 1 млрд руб.

Не футболом единым

Целевые отчисления не единственный способ финансировать спорт, отмечают в «Лиге ставок». У компании есть различные партнерские, спонсорские и рекламные контракты на сумму около 1 млрд руб. Как объясняет букмекер, его цель — «финансировать национальные спортивные проекты, вместе с представителями индустрии делать спорт популярнее и зрелищнее и создавать эмоциональную платформу для болельщиков». «Лига ставок» уже выступает генеральным партнером Российской премьер-лиги и официальным партнер Федерации хоккея России. В 2018 году букмекер также был генеральным партнером «Дома спорта» на Олимпийских играх в Южной Корее, а «один из главных героев Олимпиады, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук, стал амбассадором бренда “Лига ставок”», — добавляют в компании. На спонсорские контракты и маркетинг букмекер тратит более половины своего бюджета, тогда как реклама на медийных площадках не приоритетна, подчеркивают в «Лиге ставок». Компания поддерживает и массовый спорт: выступает партнером министерства спорта Татарстана, спонсирует лыжные гонки и забеги (например, Казанский марафон, Камский полумарафон и Нижнекамский триатлон).

В сентябре 2019 года «Лига ставок» объявила о долгосрочном партнерстве с Федерацией регби России (ФРР) и Союзом MMA. Сумма контракта с ФРР, рассчитанного до конца 2024 года, составила 500 млн руб. В рамках партнерства «Лига ставок» с 2020 года получит статус генерального партнера федерации и станет титульным партнером всех клубных соревнований, проходящих под эгидой ФРР, а форма клубных команд и сборной России получит логотип компании.

В Betcity сообщили, что сотрудничают с примерно 30 спортивными федерациями и лигами России. С 2017 года компания выступает официальным партнером одного из ведущих футбольных клубов страны — ЦСКА. Betcity также развивает благотворительное направление и поддерживает детские спортивные секции и школы, а также помогает детским домам и домам малюток.

«Олимп» среди своих приоритетных задач называет помощь лигам в продвижении футбола в массы. Компания уже сотрудничает с Футбольной национальной лигой, а также с Профессиональной футбольной лигой. Кроме того, букмекер стал генеральным партнером Кубка и Суперкубка России по футболу. В компании отмечают, что операторы ставок уже стали основным источником внебюджетного финансирования национального спорта.

Инновации и спорт

Один из острых вопросов букмекерской и спортивной отраслей — борьба с договорными матчами. «Лига ставок» еще десять лет назад стала первой российской букмекерской компанией, которая начала сотрудничать с Российской премьер-лигой по общеевропейской системе раннего оповещения, направленной на выявление договорных матчей.

Сегодня в мире действует система выявления мошенничества в спорте Fraud Detection System, которая для обнаружения подозрительных матчей анализирует в live-режиме сотни источников ставок. Этой технологией пользуются ФИФА, УЕФА, Олимпийский комитет и другие международные федерации спорта. В ее основу заложены сложные программные алгоритмы, которые в режиме реального времени отслеживают десятки параметров из сотен источников для выявления подозрительных матчей, нечестной спортивной борьбы. Букмекеры предлагают внедрить подобную систему и в России — это эффективный, но дорогостоящий продукт, финансировать который можно будет через саморегулируемые организации, объяснили в Первой СРО.

Еще одной инновацией в российском спорте, в которой приняли участие букмекеры, стал календарь матчей РПЛ. Он уже действует: расписание РПЛ в сезоне-2019/20 составлено не по традиционной таблице Бергера, а с помощью искусственного интеллекта. Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин отмечает, что идеальное расписание матчей разработать очень сложно: «Всегда найдутся те, кто чем-то недоволен». Новый же календарь, надеются в РПЛ, предложит более удобное для команд и болельщиков расписание, исключающее, например, несколько дерби в одном туре.

Елизавета Макарова