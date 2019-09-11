«Мы долгое время практически не знали, что это такое — делать ставки» Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк поговорил с “Ъ” о влиянии букмекеров на российский хоккей, целевых отчислениях на спорт и об отношении к ставкам.

— Букмекерские компании влияют на развитие хоккея?

— Букмекерские компании действительно повышают популярность спорта, особенно учитывая развитие новых технологий: через сайты букмекеров хоккей становится более доступным для болельщиков.

— Какие моменты можно выделить в сотрудничестве с букмекерами?

— Каждая компания, с которой Федерация хоккея России сотрудничает, уникальна, мы со всеми выстраиваем индивидуальные отношения. Главная особенность букмекеров, пожалуй, фактически одна и та же целевая аудитория, то есть и мы, и «Лига ставок» (официальный партнер сборной России по хоккею.— Review) работаем с болельщиками.

— Эффективна ли модель, при которой целевые отчисления организаторов пари идут в федерации? Или есть какие-то болевые точки?

— Целевые отчисления — важная часть взаимоотношений между букмекерами и федерациями. Знаю, что у большинства букмекеров есть свой определенный взгляд на этот вопрос, и в данном случае следует учитывать интересы обеих сторон. Важно выстраивать нормальные и здоровые отношения. Спортивные состязания проводятся не для того, чтобы кто-то непременно сделал ставку, хотя и это играет большую роль. Об эффективности любой модели можно говорить, когда все части спортивного мира самодостаточны, окупаемы и прибыльны. Мы только приходим к этой модели.

— Как ФХР распоряжается финансовыми поступлениями?

— Все средства по спонсорским контрактам, которые получает ФХР, мы направляем на популяризацию и развитие хоккея в нашей стране. Это касается всех средств, которые ФХР получает по спонсорским контрактам. Это и финансирование сборных команд, и хозяйственная деятельность федерации, и строительство катков. Все эти вложения работают исключительно на хоккей.

— Привлекают ли букмекеры новых болельщиков в хоккей?

— Я уверен, что букмекеры играют большую роль в популяризации нашего вида спорта. И дело не только в ставках. Именно букмекерские компании берут на себя большую работу по анонсированию матчей и чемпионатов. Та же «Главная ставка» — еженедельный журнал о спорте и ставках, наш информационный партнер.

— Есть ли разница между сотрудничеством хоккейных лиг с букмекерами в России и за рубежом?

— Если и есть, то небольшая. Российский спорт составляет значительную часть мирового спортивного движения, здесь работают те же тенденции, что и везде. Все больше команд по всему миру подписывают соглашения с букмекерами, находят выгоду и учитывают интересы друг друга.

— Сказалось ли сотрудничество с букмекерами на проблеме договорных матчей?

— Во всем мире уже давно ищут меры, чтобы искоренить договорные матчи. К сожалению, нередко приходится слышать о подозрительных играх — это на самом деле большая проблема. От этого явления плохо всем: спортсменам, функционерам, болельщикам. Теряются смысл и идейность состязаний — спорт тем и хорош, что он непредсказуем. Очевидно, что и букмекерские компании сами страдают от этого явления. Поэтому букмекеры часто помогают выявить матчи, на которые следует обратить внимание. В этой части помощь очень кстати.

— Приходилось ли вам делать ставки?

— Букмекерские компании получили свое распространение, особенно в нашей стране, сравнительно недавно. Мы долгое время практически не знали, что это такое — делать ставки. Я всю сознательную жизнь был профессиональным спортсменом. И привык доверять только тем ситуациям, на которые сам непосредственно могу повлиять.

Интервью взяла Елизавета Макарова