«Проблемы договорных матчей в РПЛ нет»

О том, почему Российская премьер-лига (РПЛ) выбрала партнером «Лигу ставок» и как законодательство влияет на работу с букмекерами, рассказал президент лиги Сергей Прядкин.
— Как бы вы оценили влияние букмекерских компаний на развитие футбола?
— Можно с уверенностью сказать, что букмекерские компании стали полноценной частью всей спортивной индустрии. Более того, сегодня они являются самыми активными участниками спонсорского рынка в российском футболе.
— В чем особенность сотрудничества с букмекерами?
— Основное отличие от партнеров из других индустрий в том, что для букмекерской деятельности существуют определенные законодательные регламенты. Например, компании серьезно ограничены по объему распространяемой в телетрансляциях рекламы.
— Планируете ли развивать контракт с «Лигой ставок»?
— РПЛ и «Лига ставок» — это пример долгосрочного партнерства, которое началось еще в 2008 году. Хотелось бы отметить, что в момент выбора лигой спонсора в категории «букмекерские услуги» в 2017 году «Лига ставок» сделала самое открытое и выгодное рыночное предложение, еще раз продемонстрировав свое партнерское отношение и желание работать с РПЛ.
— Можно ли сказать, что букмекеры привлекают новых болельщиков на стадионы?
— Букмекеры напрямую заинтересованы в популяризации футбола. Маркетинговые инициативы «Лиги ставок» в рамках спонсорского соглашения с РПЛ во многом направлены на привлечение болельщиков на трибуны и создание эмоциональной атмосферы, а также на популяризацию лиги в целом.
— Есть ли какая-то разница у сотрудничества футбольных лиг с букмекерами в России и за рубежом?
— Иностранные букмекеры используют те же инструменты коммуникации, что и российские, различие только в местном законодательстве, допускающем или ограничивающем какие-то способы размещения рекламы букмекеров.
— Получает ли РПЛ какую-либо долю от отчислений букмекеров на спорт?
— РПЛ получает только доход от спонсорского контракта с «Лигой ставок», который распределяется среди клубов—участников Лиги.
— Сказалось ли сотрудничество с букмекерами на проблеме договорных матчей?
— Можно сказать, что проблемы договорных матчей в РПЛ нет, наша лига очень конкурентная и бескомпромиссная.
просмотров: 660720
просмотров: 150728
просмотров: 106789
просмотров: 52265
просмотров: 51007