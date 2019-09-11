«Проблемы договорных матчей в РПЛ нет»

О том, почему Российская премьер-лига (РПЛ) выбрала партнером «Лигу ставок» и как законодательство влияет на работу с букмекерами, рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

— Как бы вы оценили влияние букмекерских компаний на развитие футбола?

— Можно с уверенностью сказать, что букмекерские компании стали полноценной частью всей спортивной индустрии. Более того, сегодня они являются самыми активными участниками спонсорского рынка в российском футболе.

— В чем особенность сотрудничества с букмекерами?

— Основное отличие от партнеров из других индустрий в том, что для букмекерской деятельности существуют определенные законодательные регламенты. Например, компании серьезно ограничены по объему распространяемой в телетрансляциях рекламы.

— Планируете ли развивать контракт с «Лигой ставок»?

— РПЛ и «Лига ставок» — это пример долгосрочного партнерства, которое началось еще в 2008 году. Хотелось бы отметить, что в момент выбора лигой спонсора в категории «букмекерские услуги» в 2017 году «Лига ставок» сделала самое открытое и выгодное рыночное предложение, еще раз продемонстрировав свое партнерское отношение и желание работать с РПЛ.

— Можно ли сказать, что букмекеры привлекают новых болельщиков на стадионы?

— Букмекеры напрямую заинтересованы в популяризации футбола. Маркетинговые инициативы «Лиги ставок» в рамках спонсорского соглашения с РПЛ во многом направлены на привлечение болельщиков на трибуны и создание эмоциональной атмосферы, а также на популяризацию лиги в целом.

— Есть ли какая-то разница у сотрудничества футбольных лиг с букмекерами в России и за рубежом?

— Иностранные букмекеры используют те же инструменты коммуникации, что и российские, различие только в местном законодательстве, допускающем или ограничивающем какие-то способы размещения рекламы букмекеров.

— Получает ли РПЛ какую-либо долю от отчислений букмекеров на спорт?

— РПЛ получает только доход от спонсорского контракта с «Лигой ставок», который распределяется среди клубов—участников Лиги.

— Сказалось ли сотрудничество с букмекерами на проблеме договорных матчей?

— Можно сказать, что проблемы договорных матчей в РПЛ нет, наша лига очень конкурентная и бескомпромиссная.

Интервью взяла Елизавета Макарова