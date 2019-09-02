Синоптики США понизили оценку возможного ущерба от урагана Дориан

Национальный центр США по слежению за ураганами изменил категорию тропического урагана Дориан с пятой («Катастрофический ущерб») на четвертую («Огромный ущерб») по шкале Саффира—Симпсона.

«Дориан — крайне опасный ураган 4-й категории по шкале ураганов Саффира—Симпсона. Хотя предвидится постепенное ослабление, ожидается, что Дориан будет оставаться мощным ураганом на протяжении следующих нескольких дней»,— говорится в сообщении центра в Facebook.

Дориан движется со скоростью 1,5 км/ч, находясь сейчас в 55 км к востоку-северо-востоку от острова Гранд-Багама. Порывы ветра достигают 265 км/ч.

Ранее урагану была присвоена высшая — пятая — категория, метеорологи опасались, что Дориан может стать самым сильным ураганом почти за 30 лет. Из-за возможного удара стихии президент США Дональд Трамп перенес поездку в Польшу. В США отменено более тысячи авиарейсов.

Тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня усилившись до урагана. 1 сентября Дориан достиг Багамских островов. По предварительной информации, погиб семилетний мальчик, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Повреждены или полностью разрушены 13 тыс. домов.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».