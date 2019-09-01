Надвигающийся на США ураган Дориан усилился до максимальной категории

Ураган Дориан, надвигающийся на Флориду достиг пятой категории по шкале Саффира – Симпсона, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. Пятая категория — самая опасная по этой шкале.

По данным центра, ураган движется в западном направлении. Сейчас он находится в 360 км к востоку Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Максимальная скорость ветра внутри урагана увеличилась до 260 км/ч. Ожидаются «разрушительные ураганные условия» на островах Абакос и на Гранд-Багама (Багамские острова) в восккресенье, сообщает центр.

Если прогнозы метеорологов оправдаются, Дориан может стать самым сильным ураганом, обрушившимся на Флориду с 1992 года, когда сюда пришел ураган Эндрю. Тропический шторм сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа и усилился до урагана 29 августа.

Из-за надвигающейся непогоды президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу. Ранее он утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико в связи приближением Дориана.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” « Дориан посоревнуется с Эндрю».