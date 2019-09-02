Из-за урагана Дориан в США отменено более тысячи авиарейсов

Из-за тропического урагана Дориан на Багамских островах погиб семилетний мальчик, сообщает газета Bahamas Press. Из-за непогоды в США отменено более 1 тыс. рейсов. Урагану присвоена высшая — пятая — категория, метеорологи опасаются, что Дориан может стать самым сильным ураганом почти за 30 лет.

По информации Bahamas Press, еще несколько человек на Багамских островах числятся пропавшими. По словам источников издания, «никто не знает точное число жертв», и местные жители боятся, что тела унесет в море. Островное Министерство здравоохранения информацию о погибших пока не подтверждает.

Как передает телеканал WJLA, в аэропорту имени Рональда Рейгана (Вашингтон) отменили более 1 тыс. рейсов. Fox News уточняет, что в аэропорту Палм-Бич (Флорида) отменили около 100 рейсов, еще более 200 — в аэропорту Орландо Санфорд.

Из-за урагана повреждены или полностью разрушены 13 тыс. домов, сообщает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). В федерации заявили, что непогода привела к «катастрофическим последствиям». Сейчас ураган движется в сторону Флориды, к восточному побережью США. В районах, которые могут пострадать от урагана, проживает 19 млн человек, добавили в IFRC.

Тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня он усилился до урагана. Режим ЧП введен в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, эвакуированы более 1 млн человек. Из-за урагана президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу. 1 сентября Дориан достиг Багамских островов, скорость ветра возросла до 298 км/ч.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».