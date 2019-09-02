Турция и Россия не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57

Россия и Турция сейчас не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, Турция готова приобрести дополнительные батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, если у Анкары не получится купить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у США.

«Сейчас мы являемся частью программы F-35»,— сказал господин Чавушоглу, отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры с Россией о покупке истребителей Су-35 и Су-57 (цитата по «РИА Новости»). Также он отметил, что Турции будут необходимы зенитные системы, пока она не начнет производить собственные. «Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна»,— заявил он на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва приступили к обсуждению возможной закупки Турцией новейших российских истребителей Су-57. Днем ранее господин Эрдоган сообщил, что не исключает покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

Отмена поставок американских истребителей связана с турецкими закупками российских систем С-400, наличие которых, как считает НАТО, несовместимо с использованием самолетов F-35. Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35. Во время авиасалона МАКС-2019 президент Турции спрашивал президента России Владимира Путина, можно ли приобрести Су-57, на что господин Путин ответил: «Можете купить».

О том, как Турция ищет замену американским самолетам, читайте в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».

О том, как Владимир Путин показа своему турецкому коллеге Су-57 на МАКС-2019, читайте в материале “Ъ” «“Коровка” на доверии».