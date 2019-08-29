Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk. «Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того, как узнаем окончательное решение США, будем делать собственные шаги»,— сказал господин Эрдоган.

По его словам, у Турции «нет беспокойства» по поводу отказа США поставлять F-35.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что представители армии страны изучают варианты покупки российских самолетов после отказа США продавать истребители F-35. Отказ США последовал после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Российская госкорпорация «Ростех» уже заявила о готовности «проработать поставки» в Турцию Су-35.

Во время авиасалона МАКС-2019 президент Турции спрашивал президента России Владимира Путина, можно ли приобрести Су-57, на что господин Путин ответил: «Можете купить».

О том, как Анкара будет искать замену истребителям F-35, читайте в публикации “Ъ”.