Банк «Восточный» не отпускает Майкла Калви

Майкл Калви стал ответчиком по иску на 10 млрд руб. — во столько банк «Восточный» оценил ущерб, который якобы нанес ему Калви и компания Evison Holdings, которая контролировала актив. Большую часть потерь кредитор понес из-за объединения с банком «Юниаструм», когда были уволены 95% сотрудников. С недавних пор «Восточный» контролируется структурами Артема Аветисяна. Его партнер в феврале этого года написал заявление в прокуратуру, после чего Калви оказался под арестом по обвинению в мошенничестве. “Ъ FM” обсудил новый иск с финансистами и выяснил, какой они видят расстановку сил в этом конфликте. Подробности — в материале Ивана Якунина.

В минувшее воскресенье Артем Аветисян отметил свой день рождения. Теперь ему 43. Агентство стратегических инициатив, в котором он возглавляет направление «Новый бизнес», по этому поводу отрапортовало: «Вы демонстрируете впечатляющие результаты, которые войдут в историю агентства». Прошло два дня, и журналисты обнаружили в картотеке амурского арбитражного суда иск к Майклу Калви на 10 млрд руб.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян не понимает, почему это произошло только сейчас: «Если докажут, что ущерб был, пускай взыскивают. О Калви довольно хорошее мнение на рынке. Негатив был по поводу его ареста. Потому что могут быть споры, но это не повод, чтобы человека сажать под замок. И, в принципе, вся эта картина из-за своей затуманенности у рынка не вызывает никаких желаний глубоко в это дело погружаться. Информация, которая есть, только создает ощущение, что идет недобросовестная игра. С чьей стороны, трудно сказать, но во всех случаях это не вызывает симпатии».

С точки зрения репутации этот спор сложно назвать взвешенным. За Майкла Калви вступались глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, зарубежные предприниматели, американская пресса. Публичной поддержки Артему Аветисяну, который номинально числится пострадавшим, не высказывали. Хотя у него немало регалий: он занимается защитой предпринимателей при Генпрокуратуре, входит в состав советов при правительстве, Минпромторге, налоговой, ФСБ, работает с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Наконец, получал благодарность от Владимира Путина.

Но тяжба с Калви и новый иск в частности перечеркивает все его заслуги в глазах первого зампреда совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева: «Это обычное явление, когда такой квазиноменклатурный бизнесмен участвует в этих декоративных органах для того, чтобы усилить свою лоббистскую позицию. Это нормально. С точки зрения принципов ведения бизнеса, Аветисян и компания в достаточной степени последовательно проводят такую гадкую политику. И от них, мне кажется, можно что угодно ожидать, и от них, и от судов амурских, когда другая сторона сидит под домашним арестом».

Сам Аветисян комментировал дело лишь однажды: призывал разделять корпоративный спор и уголовное преследование Калви. То, что они связаны, это абсурд и совершенная ложь, говорил бизнесмен. По ту сторону баррикад тоже не стесняются в выражениях: в беседе с “Ъ FM” представитель Baring Vostok, комментируя новый иск, назвал претензии верхом цинизма, а компанию «Финвижн Холдингс» Аветисяна рейдерами. Обмениваясь резкими репликами, стороны забыли, что в итоге могут пострадать простые вкладчики, напоминает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Банк “Восточный” имеет неплохую бизнес-модель, хорошую маржинальность и, в принципе, является неплохим кредитным учреждением, несмотря на те проблемы, которые уже или благодаря прессе, или благодаря этим спорам стали известны.

Я так понимаю, что это лакомый кусок, который хотели бы приобрести и сохранить у себя собственники этой организации. Но, конечно, все эти споры вредят банку “Восточный”. Желательно, чтобы они разрешались непублично».

Когда Майкла Калви перевели под домашний арест, казалось, что конфликт вскоре завершится. Но иск на 10 млрд руб. начинает новый виток противостояния. Есть все шансы, что участники этой схватки проявят себя с неожиданной стороны. Если только амурский суд легким росчерком пера не сделает Артему Аветисяну подарок ко дню рождения.

Адвокат Майкла Калви Дмитрий Клеточкин заявил “Ъ FM”, что не успел ознакомиться с иском. В банке «Восточный» не смогли оперативно предоставить комментарий.