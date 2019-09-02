Москалькова выступила против блокировки Telegram

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова выступила против блокировки мессенджера Telegram. Она считает, что работа Telegram на территории России очень важна, но мессенджеру следует сотрудничать с правоохранительными органами.

«Я и мои коллеги выступили против закрытия Telegram, когда стоял этот вопрос, но он должен правоохранительным органам сообщить источник информации, если это было связано с преступлением или явлением, которое может разрушить права человека и повлиять на безопасность государства и общества. Конечно, такая информация правоохранительным органам должна быть доступна»,— сказала госпожа Москалькова, выступая перед студентами Московского городского педагогического университета (цитата по ТАСС).

Напомним, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Осенью 2017 года мессенджер был оштрафован на 800 тыс. руб., а затем Роскомнадзор должен был заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку. Вице-премьер Максим Акимов назвал незрелыми технические решения для блокировки Telegram.

Чему чиновников научила безуспешная блокировка Telegram, читайте в публикации “Ъ”.