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PNK Group построит для «Марвел-Дистрибуции» складской комплекс

PNK Group построит складское здание на 51 тыс. кв. м для IT-дистрибутора «Марвел КТ» на территории «PNK Парке Софийская КАД». Об этом сообщили Knight Frank St Petersburg.

Договор о возведении объекта промышленного назначения заключили PNK Group и дочерняя компания ООО «Марвел КТ» — «Марвел-Логистика». Сроки сдачи объекта не уточняются.

Напомним, что на территории «PNK Парку Софийская КАД» ведется строительство производственно – складского комплекса для датской компании Maersk.

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