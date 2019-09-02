PNK Group построит для «Марвел-Дистрибуции» складской комплекс

PNK Group построит складское здание на 51 тыс. кв. м для IT-дистрибутора «Марвел КТ» на территории «PNK Парке Софийская КАД». Об этом сообщили Knight Frank St Petersburg.

Договор о возведении объекта промышленного назначения заключили PNK Group и дочерняя компания ООО «Марвел КТ» — «Марвел-Логистика». Сроки сдачи объекта не уточняются.

Напомним, что на территории «PNK Парку Софийская КАД» ведется строительство производственно – складского комплекса для датской компании Maersk.