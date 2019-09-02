Maersk планирует инвестировать около $60 млн в строительство складов в Петербурге

Датская компания Maersk планирует инвестировать около $60 млн в строительство двух производственно-складских комплексов на территории Петербурга. Как сообщает ТАСС, общая емкость комплексов составит более 46 тыс. тонн.

Строительство первого комплекса на территории индустриального парка «PNK Парк Софийская КАД» началось в июне. Новый производственно-складской комплекс предполагается ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Как заявил менеджер по коммерческому развитию регионального офиса Maersk Line в Восточной Европе Андрей Нараевский, в случае успешной наполняемости первого склада, ввод в эксплуатацию второго складского комплекса состоится во второй половине 2021 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в строительство первого этапа складского комплекса Maersk инвестирует $30 млн.